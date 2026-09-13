SpaceX quiere convertir a Starlink en un operador 5G completo

La empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, está estudiando la posibilidad de ampliar el proyecto Starlink Mobile para convertirlo en un operador de telefonía móvil 5G completo. Aunque esta iniciativa tiene como objetivo crear una red global desde el espacio, está provocando intensos debates en el sector de las telecomunicaciones. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de Ixbt.com, el gran operador de telecomunicaciones estadounidense T-Mobile se muestra escéptico ante este plan de SpaceX. El director financiero de T-Mobile, Peter Osvaldiks, señala que hacer competir una red espacial con las estaciones terrestres convencionales es una tarea muy compleja desde el punto de vista técnico y económico.

Obstáculos técnicos y limitaciones de la comunicación espacial

Actualmente, la tecnología Direct-to-Cell ya permite conectar smartphones estándar directamente a los satélites de Starlink. Por ejemplo, el servicio T-Satellite, en colaboración con T-Mobile, puede funcionar sin antenas especiales utilizando las frecuencias del operador.

Sin embargo, esta conexión sigue estando significativamente por detrás de las redes móviles tradicionales. Debido a que los satélites se encuentran a cientos de kilómetros sobre la Tierra y están en constante movimiento, la transmisión de la señal se complica. Su potencia es mucho menor que la de las estaciones base terrestres, lo que dificulta mantener una conexión estable, especialmente dentro de edificios y vehículos.

Dificultades en el camino hacia un operador independiente

SpaceX está explorando varias vías para entrar en el mercado de la telefonía móvil. Una de ellas es utilizar las redes de otras empresas como operador móvil virtual (OMV). Sin embargo, según T-Mobile, los grandes operadores de EE. UU. no han mostrado interés en tal colaboración hasta el momento.

La segunda vía es adquirir sus propias frecuencias y construir una red terrestre independiente. Pero esto requeriría de SpaceX inversiones masivas, años de tiempo y la instalación de millones de estaciones base. Asimismo, la idea de instalar pequeñas estaciones en antenas domésticas se considera ineficiente debido a los miles de millones de dispositivos y a las graves interferencias de radiofrecuencia.

Según los expertos, el ancho de banda es también uno de los problemas principales. Si bien un solo satélite puede atender a cientos de usuarios en zonas poco pobladas, surgen graves dificultades al distribuir los limitados recursos espaciales en grandes ciudades con millones de abonados.