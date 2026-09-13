El equipo de Ronaldo en shock ante un outsider: Al-Nassr registra un empate inesperado

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El equipo de Ronaldo en shock ante un outsider: Al-Nassr registra un empate inesperado

La séptima jornada de la Saudi Pro League ofreció a los aficionados al fútbol una verdadera sensación y un resultado inesperado. El club Al-Nassr de Riad, que sorprende a todos con su plantilla llena de estrellas, fue visitante ante Al-Khaleej, equipo que se encuentra en la parte baja de la tabla. Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix e Iñigo Martínez, aunque los visitantes comenzaron el partido como claros favoritos, el encuentro terminó en un empate frustrante de 1-1.

Un gol encajado al final de la primera parte puso a Al-Nassr en una situación difícil, pero un delantero que entró desde el banquillo salvó al equipo de la derrota. Esta pérdida de puntos hizo caer al equipo de Stefano Pioli (o su cuerpo técnico) al tercer lugar de la tabla. Entonces, ¿por qué Al-Nassr, con su plantilla estelar, no pudo vencer al outsider, quién es el héroe que entró desde el banquillo para marcar el gol decisivo y qué cambios ocurrieron en la carrera por el liderato del campeonato saudí?

Sensación de la primera parte: El gol impactante de Mascarell

Al-Khaleej mostró un juego sólido y disciplinado en su campo, sin miedo ante su rival estelar:

  • La presión incesante del rival: Los locales jugaron compactos en defensa, sin dar libertad a la costosa línea de ataque de Al-Nassr;

  • El shock del minuto 45+1: Al terminar el tiempo reglamentario de la primera parte, Mascarell mostró agilidad en el tiempo añadido para poner a los locales por delante (1-0);

  • La decepción en el descanso: El club de Riad, lleno de estrellas mundiales, se fue al descanso con una desventaja inesperada, provocando la frustración entre los aficionados.

La plantilla estelar de Al-Nassr y el «joker» Al-Hamdan en 2 minutos

En la segunda parte, los responsables realizaron cambios drásticos para enderezar la situación:

  • Superestrellas en el campo: Bento, Boushal, Al-Amri, Iñigo Martínez, Al-Nasser, Angelo, Samu Costa, Al-Khaibari, João Félix, Sadio Mané y Cristiano Ronaldo atacaron sin cesar para darle la vuelta al partido;

  • El cambio de oro del entrenador: Entrado en el minuto 70 en lugar de Al-Nasser, Al-Hamdan justificó la confianza del entrenador en solo dos minutos;

  • El gol salvador del minuto 72: Nada más entrar al campo, Al-Hamdan mostró actividad y empató el partido en el minuto 72 — 1-1.

Caída en la tabla: Al-Nassr desciende al 3er lugar

Esta pérdida de puntos supuso un duro golpe a las ambiciones de título del equipo:

  • 16 puntos y 3er puesto: Tras este empate, Al-Nassr alcanzó los 16 puntos, pero debido al éxito de sus competidores, el club de Riad cayó al tercer lugar de la tabla;

  • Un punto valioso para Al-Khaleej: Al haber arrancado un punto a un grande en su casa, Al-Khaleej sumó 5 puntos y ascendió al puesto 12;

  • Las duras pruebas por delante: Cristiano Ronaldo y sus compañeros deberán salir a ganar en las próximas jornadas para recuperar sus posiciones.

Los resultados inesperados y las sensaciones continúan en la Saudi Pro League. Este partido demuestra claramente que incluso los outsiders luchan ahora sin miedo contra los clubes estelares.

¿Cuál crees que fue la razón por la que Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo y João Félix, perdió puntos ante un outsider: fatiga o subestimación del rival? ¿Podrá el equipo ser campeón de la Saudi Pro League esta temporada? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis sensacional del mundo del fútbol con todos los aficionados!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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