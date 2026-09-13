El smartphone Xiaomi 18 Fold logra un resultado impresionante en China en su primer día

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El smartphone Xiaomi 18 Fold logra un resultado impresionante en China en su primer día

El último buque insignia plegable del gigante tecnológico chino Xiaomi, el Xiaomi 18 Fold, ha logrado un éxito significativo en las primeras 24 horas tras el inicio de sus ventas. Según fuentes de RD Observation, este dispositivo premium vendió aproximadamente 36 000 unidades en su primer día. Esta cifra se considera un resultado alto para dispositivos costosos de esta categoría. Así lo informa Ixbt.com informa .

Cabe recordar que las ventas del smartphone Xiaomi 18 Fold en China se lanzaron oficialmente el 10 de septiembre de este año. Los analistas señalan que, considerando que el precio inicial comienza en 10 000 yuanes (aproximadamente 1500 dólares), este resultado inicial superó las expectativas de los expertos. Aunque las cifras citadas se basan en fuentes no oficiales, reflejan claramente la demanda general del mercado.

Precios de los modelos y tipos de memoria

Según información de ixbt.com, la versión base ofrecida a los compradores, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, tiene un precio de 11 000 yuanes (aproximadamente 1640 dólares). Este segmento de precios ayuda a mantener la competitividad en el mercado de smartphones insignia.

Además, la compañía ofrece otras modificaciones que brindan capacidades más amplias. En particular, la configuración de 12 GB / 512 GB está valorada en 12 000 yuanes (1785 dólares), mientras que para la versión más avanzada de 16 GB / 512 GB, los compradores deberán pagar 13 000 yuanes (1935 dólares).

Declaraciones de los representantes de la empresa y demanda

La dirección de Xiaomi ha destacado en varias ocasiones que el interés por el nuevo dispositivo plegable es extremadamente alto. En particular, el vicepresidente y director de marketing de la empresa, Xu Fei, anunció que las existencias del Xiaomi 18 Fold se agotaron poco después del inicio de las ventas. Esto demuestra que los seguidores de la marca esperaban con ansias la nueva generación de gadgets plegables.

Al mismo tiempo, el responsable de Xiaomi China, Wang Xiaoyan, reveló cifras aún más interesantes sobre el rendimiento de ventas. Según él, el volumen de ventas del nuevo modelo Xiaomi 18 Fold en el primer día fue un 310 % superior al resultado de la generación anterior de dispositivos plegables en el mismo periodo. Un crecimiento tan drástico demuestra que las soluciones de ingeniería y la estrategia de marketing de la empresa están dando sus frutos.

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Abror Shuhratov
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