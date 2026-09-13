La ex y la actual pareja de Neymar en la misma cocina: ¿qué relación tienen?

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La ex y la actual pareja de Neymar en la misma cocina: ¿qué relación tienen?

Dos figuras importantes en la vida de la estrella del fútbol Neymar —su pareja Bruna Biancardi y su ex pareja Carolina Dantas, madre de su hijo Davi Lucca— sorprendieron a los fans al aparecer juntas. Las dos mujeres no solo pasaron tiempo juntas, sino que también cocinaron.

Bruna Biancardi invitó a Carolina Dantas a su programa de YouTube.

Durante la conversación, prepararon comida juntas y hablaron sobre su relación. Lo más destacable es que ambas afirmaron que, con el tiempo, han construido una buena relación y que nunca han tenido conflictos.

El tema principal de su encuentro no fue Neymar, sino la cálida relación entre ambas. En el video, también se ve a los hijos de Bruna y Carolina pasando tiempo juntos. Neymar, por su parte, estuvo presente detrás de cámaras durante la grabación.

Esta situación mostró una faceta sincera y poco común de las relaciones familiares.

¿Por qué llamó la atención este encuentro?

Bruna Biancardi es la pareja de Neymar;

Carolina Dantas es la ex pareja del futbolista y madre de su hijo Davi Lucca;

las dos mujeres cocinaron juntas;

destacaron que no ha habido conflictos entre ellas;

sus hijos también estuvieron presentes en el encuentro. Aunque la vida privada de Neymar siempre está bajo la mirada de los fans, este evento despertó interés por la relación entre ambas mujeres.

NeymarBruna BiancardiCarolina DantasFútbolFamosos
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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