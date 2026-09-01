Khamzat Chimaev regresa al octágono: desafía a 4 estrellas

Khamzat Chimaev, reconocido luchador y ex campeón de peso medio de la UFC, ha anunciado oficialmente que está listo para regresar al octágono tras una larga pausa. En sus redes sociales, lanzó un desafío directo a los cuatro mejores luchadores de la división.

Chimaev expresó su disposición para pelear en cualquier momento para recuperar el cinturón de campeón y restablecer su posición en la división.

«Díganme cuándo estén listos»: el desafío abierto de Chimaev

Dirigiéndose a los representantes más destacados de la división, Khamzat Chimaev escribió lo siguiente:

Lista de oponentes: «Estoy listo. Díganme cuándo estén listos: Sean Strickland, Dricus du Plessis, Nassourdine Imavov, Caio Borralho!»;

La lucha por el cinturón: Esta lista incluye a antiguos líderes y campeones actuales, así como a los aspirantes más peligrosos de la categoría de peso medio.

Derrota ante Strickland y pelea masiva

La carrera de Chimaev en los últimos meses ha estado marcada por una serie de eventos intensos: