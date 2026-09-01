Khamzat Chimaev regresa al octágono: desafía a 4 estrellas
Khamzat Chimaev, reconocido luchador y ex campeón de peso medio de la UFC, ha anunciado oficialmente que está listo para regresar al octágono tras una larga pausa. En sus redes sociales, lanzó un desafío directo a los cuatro mejores luchadores de la división.
Chimaev expresó su disposición para pelear en cualquier momento para recuperar el cinturón de campeón y restablecer su posición en la división.
«Díganme cuándo estén listos»: el desafío abierto de Chimaev
Dirigiéndose a los representantes más destacados de la división, Khamzat Chimaev escribió lo siguiente:
Lista de oponentes: «Estoy listo. Díganme cuándo estén listos: Sean Strickland, Dricus du Plessis, Nassourdine Imavov, Caio Borralho!»;
La lucha por el cinturón: Esta lista incluye a antiguos líderes y campeones actuales, así como a los aspirantes más peligrosos de la categoría de peso medio.
Derrota ante Strickland y pelea masiva
La carrera de Chimaev en los últimos meses ha estado marcada por una serie de eventos intensos:
Pérdida del cinturón: En el evento UFC 328 celebrado en mayo, Chimaev disputó un intenso combate de 5 asaltos contra el estadounidense Sean Strickland, perdiendo por decisión dividida y cediendo su título de campeón;
Pausa fuera del octágono: Tras esa derrota, no ha disputado ningún combate oficial bajo la bandera de la UFC;
Altercado con Dillon Danis: En junio, durante un torneo de grappling de la RAF, Chimaev se enfrentó al estadounidense Dillon Danis, y al finalizar el combate se produjo una gran pelea masiva entre ambos equipos.
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