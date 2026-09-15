McGregor culpa al árbitro tras su pelea con Holloway: ¿es posible el mayor regreso en la historia del deporte?

Una nueva tormenta rodea a Conor McGregor, la estrella más polémica del mundo de las artes marciales mixtas y ex campeón de la UFC en dos categorías de peso. Tras un largo silencio, la superestrella irlandesa, que tuvo que abandonar el octágono prematuramente en su esperada revancha contra el estadounidense Max Holloway, poseedor del título "BMF", debido a una grave lesión de rodilla en los primeros segundos, ha hecho una declaración explosiva. En una entrevista exclusiva con MAC Energy, McGregor descargó su frustración, acusando al árbitro Mark Beltran de precipitación y a Holloway de intentar detener el combate artificialmente.

Actualmente en plena fase de recuperación tras una intervención quirúrgica, Conor afirmó que no tiene intención de rendirse. Al contrario, exige una trilogía contra Max Holloway durante la International Fight Week en Las Vegas para lograr el mayor regreso en la historia del deporte. ¿Qué ocurrió realmente en esos segundos fatídicos, por qué Conor McGregor está furioso con las acciones de su oponente y puede el luchador de 38 años volver realmente al octágono a una velocidad récord?

«¡Le suplicaste al árbitro!»: El ataque virulento de McGregor contra Holloway y el árbitro

La estrella irlandesa reveló los momentos dramáticos de la detención del combate:

«Yo no pedí la detención»: Conor declaró firmemente que la iniciativa de detener el combate no vino de él: «Les digo que yo no pedí detener la pelea. ¡No exigí que se detuviera!»;

La apelación de Holloway al árbitro: McGregor afirmó que su rival aprovechó su lesión: «Estoy peleando contra ti y tú miras al árbitro suplicando: “¡Árbitro! ¡Detén la pelea! ¿Quién detiene la pelea? ¡No la detengas! ¡Termina la pelea!”. Estabas pidiendo que se detuviera. ¡Y eso que apenas acababa de empezar!»;

Sed de venganza: «Pero todo está bien. Haremos nuestro trabajo, seguiremos nuestro camino y nos vengaremos. Quiero mi revancha y es precisamente este sentimiento el que me impulsa a seguir adelante», declaró el luchador irlandés con vehemencia.

«El mayor regreso en la historia del deporte»: El plan para la gran revancha en Las Vegas

El ex doble campeón solo ve su futuro en el octágono:

El objetivo: una trilogía con Holloway: McGregor, recuperando fuerzas tras su operación, confirmó oficialmente su intención de ajustar cuentas con Max Holloway durante la tradicional «International Fight Week» que se celebrará el próximo verano en Las Vegas;

Motivación mental: «Tengo este camino por delante y una misión clara. Quiero realizar el mayor regreso en la historia del deporte», afirmó;

La confrontación que esperan los fans: El primer combate, ganado por Conor a los puntos en 2013, y el segundo, interrumpido por una lesión, garantizan una de las trilogías más costosas y mediáticas de la historia de la UFC.

Días sin muletas y plazo récord: Los médicos están asombrados

El proceso de rehabilitación de Conor está mucho más avanzado de lo previsto:

Recuperación anticipada: «Ya voy por delante del calendario. La hinchazón de la pierna ha desaparecido por completo. Llevo dos o tres semanas dejando las muletas a un lado», confesó McGregor sobre su estado;

La experiencia de hace 10 años: El luchador recordó que no es su primera lesión grave de rodilla (ligamento cruzado): «Ya tuve una lesión similar hace unos diez años (en 2013, en el combate contra este mismo Holloway). Gracias a la medicina moderna y a los métodos de recuperación actuales, el proceso es mucho más rápido»;

Plazo de 9 a 12 meses: «La última vez, me recuperé en nueve meses y volví con éxito a la competición. Así que, de nueve a doce meses es un periodo totalmente suficiente», concluyó «The Notorious».

La furia de McGregor tras su lesión de rodilla y sus acusaciones contra Holloway indican que la revancha más explosiva de 2027 ya se está gestando en el mundo de la UFC.

¿Crees que el árbitro Mark Beltran se precipitó realmente al detener el combate tras la lesión de Conor McGregor, o tomó la decisión correcta para preservar la salud del luchador? ¿Podrá Conor, de 38 años, vencer a Max Holloway en la revancha el próximo verano y lograr el «mayor regreso de la historia»? ¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte esta noticia explosiva del mundo de las MMA con todos los fans de la UFC y tus amigos!