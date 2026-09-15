Merab Dvalishvili hace una declaración impactante sobre la derrota de su rival

En la división de peso gallo de la UFC, la liga de artes marciales más prestigiosa del mundo, la intriga por el título ha alcanzado nuevas cotas tras nocauts inesperados y declaraciones explosivas. En el combate estelar del UFC Fight Night en Shanghái, el invicto candidato ruso Umar Nurmagomedov se enfrentó a la estrella local Song Yadong y sufrió la primera derrota pesada y prematura de su carrera por nocaut técnico en el segundo asalto. A pesar de la seria enemistad personal y las tensiones con Umar, el ex campeón de la división, el georgiano «The Machine» Merab Dvalishvili reveló que no se alegró en absoluto de ver a su rival caer de esa manera. En una entrevista exclusiva con UFC on Paramount, Merab subrayó que no le desearía tal nocaut a ningún luchador, reconociendo una fría verdad: Song Yadong ha traído un aire fresco a la división y se ha convertido en el principal aspirante al título.

Al mismo tiempo, la estrella georgiana expresó su determinación de ganar la trilogía histórica contra el actual campeón Petr Yan en el UFC 333 en Abu Dabi el 24 de octubre, y de defender su título contra Song Yadong. ¿Por qué Dvalishvili no disfrutó del nocaut de Umar, qué táctica está preparando antes del ajuste de cuentas final con Petr Yan y cómo ha cambiado el equilibrio de poder en la categoría?

«No le deseo esto a nadie»: la sincera confesión de Merab sobre Umar Nurmagomedov es conmovedora

La actitud deportiva del ex campeón georgiano, por encima de la enemistad personal:

El nocaut impactante en Shanghái: «La actuación de Song Yadong fue muy impresionante. Siempre supe que este chico era peligroso», declaró Merab al evaluar el desenlace inesperado;

La humanidad por encima de la enemistad: «Cuando vi que Umar perdía, no me alegré en absoluto. No le deseo a nadie la derrota o un nocaut tan duro. No me alegré, pero estoy muy feliz por Song, porque ahora es el nuevo aspirante», subrayó Dvalishvili;

Un golpe a los planes de la familia Nurmagomedov: La derrota de Umar retrasa su camino directo al título y sacude por completo la parte alta del ranking.

UFC 333: La trilogía histórica en Abu Dabi y el obstáculo Petr Yan

Merab Dvalishvili está decidido a recuperar el trono del peso gallo:

24 de octubre — El combate decisivo en Abu Dabi: En la velada del UFC 333 que se celebrará en el Etihad Arena de los EAU, Merab Dvalishvili se enfrentará al campeón ruso Petr Yan en el combate final y decisivo de su trilogía;

Una confrontación 1:1: El historial de combates entre ambas estrellas está empatado: en el primer duelo, Merab ganó gracias a su ritmo y derribos, mientras que el año pasado, Petr Yan se tomó la revancha y recuperó el cinturón;

Ambición de reconquista: Dvalishvili afirma haber aprendido de todos sus errores y que luchará solo por la victoria en Abu Dabi, prometiendo llevar el cinturón de oro de vuelta a Georgia.

«¡Es sangre nueva!»: El plan para un futuro combate de campeonato contra Song Yadong

Análisis de los pasos a seguir tras superar el obstáculo Petr Yan:

Un nuevo rival, un nuevo desafío: «Es sangre nueva, nunca me he enfrentado a él. Me interesa mucho porque tiene una verdadera potencia de nocaut capaz de dormir al oponente con un solo golpe», dijo Merab;

El próximo aspirante al título: «Si Dios quiere, primero venceré a Petr. Creo que después, Song Yadong será mi próximo rival, porque aún no nos hemos enfrentado en el octágono», concluyó la estrella georgiana;

Una nueva era en la división: El brillante nocaut de Song Yadong sobre Umar ha abierto una nueva página, intensa e inédita, en la categoría de peso gallo.

El destino del combate entre los dos gigantes, Petr Yan y Merab Dvalishvili, determinará no solo el nombre del campeón, sino también quién será el próximo rival del poderoso noqueador chino Song Yadong.

¿Quién crees que ganará el UFC 333 el 24 de octubre en Abu Dabi: el campeón Petr Yan o el vengativo Merab Dvalishvili? ¿Es la potencia de golpeo de Song Yadong un peligro real para cualquier campeón de la categoría? ¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte este artículo candente del mundo de las MMA con todos tus amigos fans de las artes marciales!