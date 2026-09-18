Kylian Mbappé habla sobre su relación de diez años con Florentino Pérez

La estrella francesa Kylian Mbappé habló en detalle sobre la década de complejas negociaciones y la determinación del presidente Florentino Pérez que llevaron a su fichaje por el Real Madrid, el club de sus sueños de infancia. En una entrevista con el diario AS, el jugador destacó que su llegada al equipo madrileño no fue solo un traspaso, sino el resultado de años de paciencia y una relación mutua. Así lo informa Goal.com informa .

Tras años de especulaciones y rumores, el delantero reveló que ha estado en contacto con Florentino Pérez durante exactamente diez años. Según sus palabras, el presidente del club le brindó apoyo en todo momento, nunca desistió de su objetivo y finalmente logró su propósito.

Diez años de confianza y determinación

Kylian Mbappé señaló que Florentino Pérez siempre abordó cada decisión de su carrera, positiva o negativa, con comprensión. Pérez siempre repitió que el delantero francés terminaría defendiendo los colores del Real Madrid, una promesa que finalmente se hizo realidad.

«Él es quien me trajo aquí. Estuvimos en contacto durante diez años antes de mi llegada. Mostró cariño y comprensión en cada decisión, tanto para el Real Madrid como para mi carrera. Siempre me decía que algún día jugaría en el Real Madrid y aquí estoy, muy feliz», enfatizó el jugador.

El atractivo del Real Madrid

El campeón del mundo añadió que nadie tuvo que convencerlo de unirse al club, ya que la grandeza del Real Madrid siempre fue evidente para él. Para el jugador que de niño pegaba fotos de leyendas madridistas en las paredes de su habitación, este paso era el destino.

Al hablar de los intentos fallidos de años anteriores y los factores que obstaculizaron el traspaso, reconoció que el tiempo es crucial en el mundo del fútbol. Según él, todo tiene su momento y las condiciones deben madurar al mismo tiempo.

«Para ser honesto, no hace falta convencer a nadie para venir al Real Madrid. Si quieres ser parte de la historia del fútbol, algún día tienes que jugar en este equipo. Por supuesto, hubo decepciones cuando los intentos anteriores no se concretaron, pero la vida de un futbolista exige mirar hacia adelante», concluyó el delantero francés.