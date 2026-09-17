Lamine Yamal habla sobre el racismo

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Lamine Yamal habla sobre el racismo

La estrella del FC Barcelona y de la selección de España, Lamine Yamal, compartió su enfoque maduro ante el problema del racismo en el mundo del fútbol. A pesar de su corta edad, el extremo de 17 años, quien mantiene la calma incluso en situaciones difíciles, admitió en una entrevista exhaustiva con Movistar Plus haber enfrentado discriminación en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el campeón de la Eurocopa 2024 destacó que ciertos males de la sociedad a menudo se manifiestan de forma insidiosa, sin que la gente se dé cuenta. Según Yamal, estos incidentes han ocurrido miles de veces dentro y fuera del campo, pero él no permite que afecten sus emociones ni su juego.

Presiones en el campo y la postura del jugador

Durante la conversación, el tema se centró en los partidos cruciales de La Liga, específicamente en los Clásicos disputados en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. En uno de esos encuentros, los jugadores del FC Barcelona, incluido Raphinha, fueron objeto de insultos por parte de los aficionados rivales. Yamal recordó cómo su familia lo protegió en aquella situación.

En opinión del joven talento, si alguien le dice que es negro, eso no le ofende en absoluto, ya que efectivamente es una persona negra. Sin embargo, el jugador enfatizó que las palabras dichas con intención de insultar son totalmente incorrectas y que esta situación es injustificable.

Aficionados y mentalidad

Al explicar su resiliencia psicológica y su filosofía personal contra el racismo, Yamal dijo que intenta ignorar las acciones de los aficionados al entrar al campo. Según él, no es justo perder el disfrute del juego por personas que compraron una entrada para el estadio y muestran falta de respeto.

Este enfoque demuestra la madurez del joven jugador, no solo en el campo, sino también en la vida. Prefiere centrarse en su juego y abordar las situaciones negativas con la mentalidad adecuada.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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