China introduce nuevos estándares nacionales para televisores

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China introduce nuevos estándares nacionales para televisores

China está desarrollando normas técnicas nacionales que prevén abandonar los decodificadores externos para integrar todas sus funciones directamente en el propio televisor. Según ixbt.com, esta iniciativa podría suponer un cambio radical en el mercado de sistemas de entretenimiento doméstico del país. Así lo informa Ixbt.com .

Como resultado del trabajo conjunto realizado por la Administración Nacional de Radio y Televisión y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, se está creando el concepto de "televisores integrados". La idea principal del proyecto es liberar a los consumidores de dispositivos innecesarios, cables y mandos a distancia adicionales.

Capacidades de los televisores de nueva generación

De acuerdo con los requisitos técnicos en desarrollo, los futuros televisores podrán recibir transmisiones directamente sin equipos adicionales. Además, los usuarios podrán pausar la emisión, utilizar el desplazamiento temporal, volver a ver programas perdidos y acceder a funciones de vídeo bajo demanda.

Se promueve el concepto de «un televisor y un mando» como principio básico. Tras encender el televisor, el usuario podrá acceder directamente a los canales de televisión sin tener que iniciar ningún dispositivo externo ni cambiar la fuente de señal. También se contempla el soporte para contenido de alta definición y control por voz.

Periodo de transición y perspectivas

Los expertos señalan que no es posible abandonar los decodificadores tradicionales de la noche a la mañana. Millones de dispositivos ya instalados no pueden recibir las nuevas funciones mediante una simple actualización, ya que carecen del hardware o software necesario.

Por ello, esta tecnología se introducirá inicialmente en los nuevos modelos y el proceso de transición completa llevará varios años dependiendo de la renovación del parque de televisores. Sin embargo, dado que China es el mayor fabricante mundial de televisores y decodificadores, se espera que estos cambios también influyan en el mercado global.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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