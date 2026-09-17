Xiaomi anuncia el calendario de actualización a HyperOS 4

La corporación Xiaomi ha anunciado la lista de smartphones que recibirán su sistema operativo más reciente, HyperOS 4, así como el calendario oficial de distribución. Según informa ixbt.com, el nuevo sistema se lanzará gradualmente para más de 60 dispositivos móviles de las marcas Xiaomi y Redmi. Esta actualización es significativa ya que ofrece a los usuarios una interfaz mejorada y capacidades ampliadas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se ha comunicado que el proceso de implementación del software HyperOS 4 comenzará oficialmente el 15 de octubre de 2026. Está previsto que el flujo de actualizaciones dure varios meses y se realice por etapas, lo que servirá para garantizar la estabilidad técnica.

Oleadas de actualización y plazos

Según el calendario oficial proporcionado por la empresa, la distribución del software se divide en varias fases:

Primera oleada (15 de octubre de 2026): Modelos Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Redmi K90 Pro Max y Redmi K90 Pro Max Champion Edition.

Modelos Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Redmi K90 Pro Max y Redmi K90 Pro Max Champion Edition. Segunda oleada (a más tardar el 31 de octubre de 2026): En esta etapa, una serie de dispositivos insignia y populares recibirán la actualización.

En esta etapa, una serie de dispositivos insignia y populares recibirán la actualización. Tercera oleada (a más tardar el 15 de noviembre de 2026): Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Pro Champion Edition, así como las versiones Redmi Turbo 4 Pro y la edición especial Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition.

Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Pro Champion Edition, así como las versiones Redmi Turbo 4 Pro y la edición especial Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition. Cuarta oleada (a más tardar el 30 de noviembre de 2026): Se finalizará la entrega gradual para el resto de los dispositivos compatibles.

La transición al nuevo sistema operativo de esta marca líder en el mercado de smartphones aumenta la velocidad de funcionamiento y la seguridad para los usuarios. La distribución gradual del software ayuda a reducir la carga en los servidores y a prevenir errores.