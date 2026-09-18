¿Cristiano Ronaldo ha renunciado a comprar el club Al-Nassr?

La ausencia de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo en las recientes negociaciones para la compra del club saudí Al-Nassr ha generado numerosas dudas en la comunidad futbolística. Anteriormente, circulaban informes de que el delantero se uniría a este proyecto de inversión y desempeñaría un papel fundamental no solo en el campo, sino también en la gestión del club. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por el diario Arriyadiyah, un consorcio compuesto por un fondo de inversión local, la empresa estadounidense RedBird y el empresario saudí Ibrahim Al-Muhaidib está actuando activamente para adquirir una participación en el club. Este grupo continúa intensamente las negociaciones con el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita para obtener acciones de la sociedad Al-Nassr antes del final de la presente temporada.

Cambios en las negociaciones y el tema de Ronaldo

Sin embargo, el nombre de Cristiano Ronaldo no se menciona en los detalles de este nuevo acuerdo que involucra a las partes saudí y estadounidense. Inicialmente se esperaba que el jugador portugués adquiriera el club junto a inversores, pero su alejamiento de los procesos recientes ha llamado la atención de muchos.

Por el momento, no existe información oficial que confirme que el jugador haya renunciado directamente a este proyecto de inversión. No obstante, los cambios recientes y la formación del nuevo consorcio requieren una aclaración de la situación.

Problemas internos y planes futuros

Fuentes señalan que Ronaldo podría haber enfriado su interés en unirse al proyecto de inversión del club debido a ciertos problemas internos y cuestiones complejas dentro de Al-Nassr. Hasta ahora, el delantero no ha expresado su postura final y abierta al respecto.

Según los expertos, las futuras acciones del capitán del equipo dependerán no solo de su rendimiento en el campo, sino también de cómo continúen los procesos financieros en el club. Estos cambios en torno a Al-Nassr aumentan aún más la atención internacional sobre el campeonato saudí.