Desde los sencillos puestos de té en las calles de la India hasta los rascacielos comerciales en el centro de Mumbai, verá la misma escena: la gente no saca efectivo de sus bolsillos, sino su smartphone para escanear un código QR. ¿Cómo se convirtió el pago sin efectivo en un estilo de vida cotidiano en el país más poblado del mundo?

Como parte de nuestro viaje de prensa internacional, visitamos el centro neurálgico de este milagro digital — NPCI (National Payments Corporation of India) en su sede, para estudiar los mecanismos de funcionamiento del sistema.

​« India Stack »: Una base digital de cuatro pilares

Como revelaron las presentaciones, este éxito no ocurrió por casualidad. Se basa en cuatro capas de infraestructura sólida:

​ Código biométrico digital (Aadhaar): 1,44 mil millones de ciudadanos están cubiertos por el sistema de identificación electrónica. El 91 % de la población adulta tiene una cuenta bancaria oficial y casi 17 millones de personas son verificadas electrónicamente (eKYC) cada día.

​ Documentos sin papel (DigiLocker): Más de 9 mil millones de documentos oficiales han sido digitalizados, permitiendo a los ciudadanos acceder a servicios gubernamentales y bancarios sin cargar papeles.

​ Red unificada de pagos sin efectivo (UPI y RuPay): Una arquitectura rápida, económica y abierta que conecta todos los bancos y aplicaciones fintech.

​Infraestructura accesible: Para 1,3 mil millones de usuarios móviles, el costo de 1 GB de datos móviles es uno de los más baratos del mundo, aproximadamente 0,10 $.

​1 mil millones de transacciones al día: Cifras asombrosas

Los indicadores presentados por la NPCI tienen una escala sin precedentes, no solo para el mercado regional, sino también para el mercado financiero global:

​Casi el 49 % de todos los pagos instantáneos globales que involucran bancos se realizan a través del sistema UPI de la India.

​El sistema procesa más de 24,5 mil millones de transacciones al mes. El volumen de negocios mensual supera los 315 mil millones de dólares, y el número de operaciones diarias supera los 1 mil millones.

​Mientras que en 2021 el valor de las transacciones UPI representaba el 18 % del PIB de la India, hoy esa cuota ha alcanzado el 87 % (3,6 billones de dólares anuales).

​No es un monopolio privado, sino un interés nacional

​El aspecto más singular del sistema reside en su modelo de gobernanza. La NPCI es una organización sin fines de lucro, gestionada por el Reserve Bank of India (RBI) y un consorcio de 65 grandes bancos comerciales.

​Aquí, las aplicaciones fintech privadas (Google Pay, PhonePe, Paytm) no retienen el dinero de los usuarios en sus saldos. Solo proporcionan una interfaz conveniente, y los fondos se transfieren directamente de la cuenta bancaria del comprador a la del vendedor en un segundo. Como resultado, la seguridad está garantizada y el sistema funciona sin comisiones, sobre la base de la libre competencia.

​Durante la cumbre de los BRICS, la parte india expresó su disposición a integrar esta experiencia nacional con los sistemas de pago de los países socios. Para Asia Central, y en particular para Uzbekistán, cuyas tecnologías financieras se desarrollan rápidamente, este modelo de Mumbai tiene una gran importancia práctica para construir una economía sin efectivo y una infraestructura fintech abierta.