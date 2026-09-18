La NASA apuesta por Starliner mientras SpaceX finaliza sus operaciones

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La NASA apuesta por Starliner mientras SpaceX finaliza sus operaciones

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) de EE. UU. planea pedir pronto dos misiones tripuladas adicionales para la nave espacial Starliner de Boeing. Según fuentes de Ars Technica, esta decisión se toma tras la firme intención de SpaceX de poner fin a la explotación de su famosa nave Crew Dragon. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se ha revelado que la dirección de SpaceX ha dejado claro que pretende finalizar la explotación de Crew Dragon para 2030 o incluso antes. La presidenta y directora de operaciones, Gwynne Shotwell, se negó a garantizar futuros vuelos, enfatizando que el gobierno debe trabajar también con otro proveedor: Boeing.

Riesgos del programa Starliner y fallos pasados

La apuesta de la NASA por la nave Starliner es considerada por los expertos como un riesgo serio. Esta nave ha experimentado una serie de fracasos durante el último periodo. En particular, se detectaron numerosos fallos técnicos graves en los vuelos de prueba de 2019 y 2022.

La situación se agravó durante el primer vuelo de prueba tripulado en junio de 2024. En aquel entonces, debido a un fallo en los motores, los astronautas Butch Wilmore y Sunita Williams estuvieron al borde de la catástrofe. Poco después, la NASA clasificó oficialmente este vuelo como un incidente de emergencia de categoría «A».

Misiones futuras y financiación

Cabe recordar que, en aquel momento, por motivos de seguridad, fue necesario utilizar la nave Crew Dragon del competidor SpaceX para traer a los astronautas de regreso a la Tierra. A pesar de ello, casi seis meses después, la agencia se ve obligada a devolver a Boeing al centro de su programa de vuelos tripulados.

Según el nuevo acuerdo, la NASA no solo encargará vuelos adicionales, sino que también financiará parcialmente los procesos de resolución de fallos en el sistema de propulsión de Starliner y su certificación para lanzamientos con un nuevo cohete. Este paso se considera una medida necesaria para mantener una alternativa en el transporte de astronautas a la Estación Espacial Internacional.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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