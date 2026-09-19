Álex Baena califica a Lamine Yamal como el mejor futbolista del mundo

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Álex Baena califica a Lamine Yamal como el mejor futbolista del mundo

El centrocampista del Atlético de Madrid, Álex Baena, ha señalado al talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, como el principal candidato al Balón de Oro 2026. En una entrevista con DAZN, el jugador reconoció a su compañero de selección como el futbolista más fuerte del mundo en la actualidad, comparándolo con Lionel Messi. Así lo informa Goal.com. informa .

Según Goal.com, esta valoración surge tras las brillantes actuaciones del extremo de 19 años la temporada pasada. Lamine Yamal ganó dos títulos nacionales con su club y logró un éxito rotundo en los escenarios internacionales con su selección.

Principales candidatos al premio

Álex Baena reveló su podio personal para el próximo Balón de Oro. En su opinión, Lamine Yamal, Rodri y Lionel Messi son los merecedores del galardón.

  • Lamine Yamal – en primer lugar como el mejor futbolista del mundo.
  • Rodri – por su alto nivel en el campeonato mundial y su estatus como mejor jugador.
  • Lionel Messi – por seguir logrando resultados inalcanzables para muchos, incluso a los 39 años.
Baena destacó que pudo presenciar de cerca el talento del joven jugador durante las concentraciones de verano de la selección española. Según él, los movimientos únicos de Lamine no se ven en otros futbolistas profesionales.

El representante del Atlético de Madrid confesó que antes solía ver partidos solo para observar a Lionel Messi, pero que ahora no se pierde los encuentros del FC Barcelona precisamente por Lamine Yamal. Tal respeto demuestra la altura que está alcanzando la joven estrella.

Como dato, la ceremonia de entrega del 70º Balón de Oro está programada para el 26 de octubre en Londres. Durante la temporada pasada, Yamal acumuló un total de 24 goles y 18 asistencias entre su club y su selección.

Sin embargo, antes de la prestigiosa ceremonia, tanto Álex Baena como Lamine Yamal deben centrarse en los importantes encuentros de sus clubes en la intensa carrera por el título de La Liga.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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