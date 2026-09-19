«El joven que gira el cuello 180 grados»: la verdad detrás del video viral (video)

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«El joven que gira el cuello 180 grados»: la verdad detrás del video viral (video)

Un video que muestra a una persona en una motocicleta girando la cabeza hacia atrás de forma inusual se ha vuelto viral en las redes sociales, captando la atención de los usuarios. Algunas cuentas han afirmado que la persona en el video es capaz de girar su cuello 180 grados.

Algunas páginas que difundieron el video indicaron que fue grabado en la India. Sin embargo, hasta el momento no hay información sobre la identidad de la persona, ni sobre cuándo o dónde se grabó exactamente el video.

¿Es una habilidad real o una ilusión de cámara?

Algunos usuarios que vieron el video calificaron la situación como una habilidad extraordinaria. Otros han supuesto que la imagen podría verse diferente debido al ángulo de la cámara y a la rotación de los hombros y el cuerpo.

Por lo tanto, no hay motivos suficientes para evaluar el movimiento del video como una rotación exacta de 180 grados por ahora.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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