Huawei busca revolucionar sus sistemas de entrenamiento de inteligencia artificial

El gigante tecnológico chino Huawei planea realizar cambios significativos en el campo del entrenamiento de modelos de inteligencia artificial para el año 2027. Se espera que esta iniciativa sea un paso importante en el desarrollo de infraestructuras de computación de alto rendimiento tanto a nivel nacional como global. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, esto fue anunciado por el presidente rotativo de la compañía, Eric Xu, durante el evento Huawei Connect 2026. En su discurso, destacó el papel cada vez mayor de los procesadores Ascend fabricados por Huawei en el mercado chino.

La nueva generación de procesadores Ascend

Actualmente, la dirección de Huawei tiene la intención de presentar tres nuevas generaciones de procesadores Ascend en los próximos tres años. Estos nuevos tipos de aceleradores deberían ofrecer un rendimiento dos veces mayor y una eficiencia energética mejorada en comparación con sus predecesores.

Según los expertos de la compañía, estos dispositivos servirán en el futuro como base fundamental para los desarrolladores locales de inteligencia artificial. Sin embargo, muchos modelos modernos de inteligencia artificial en China siguen siendo entrenados utilizando soluciones de NVIDIA.

Mercado internacional y necesidades internas

Huawei mantiene en secreto los cambios específicos que se realizarán en los procesos de entrenamiento. No obstante, se ha revelado que la empresa ha comenzado a enviar sus sistemas SuperPoD en pequeños lotes de prueba a regiones con alta demanda fuera de China.

A pesar de ello, no se prevé una expansión internacional a gran escala en el futuro cercano. Según Eric Xu, las capacidades de producción actuales de Huawei no son suficientes ni siquiera para satisfacer completamente la demanda del mercado interno chino.