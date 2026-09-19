Los satélites Starlink Mobile V2 ofrecen velocidades de nivel 5G

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Los satélites Starlink Mobile V2 ofrecen velocidades de nivel 5G

Starlink ha anunciado el inicio de una asociación estratégica con el operador japonés au (KDDI) para implementar los satélites Starlink Mobile V2 en la región de Asia. Según Ixbt.com, este proyecto es la continuación lógica de una asociación iniciada en 2021, destinada a desarrollar aún más el servicio au Starlink Direct ya operativo. Esto es lo que informa Ixbt.com.

La implementación práctica y el despliegue completo del sistema de nueva generación están previstos para 2027. Esta iniciativa será un paso importante para mejorar radicalmente la calidad de la conectividad en zonas remotas y ampliar las capacidades de las redes terrestres mediante tecnologías espaciales.

Capacidades de la tecnología de nueva generación

Los satélites Starlink Mobile V2 están equipados con antenas significativamente más grandes que las de la versión V1. Esto permite aumentar la capacidad de ancho de banda de un solo aparato espacial en 20 veces y la densidad de transmisión de datos en 100 veces.

Este salto tecnológico permitirá al servicio Starlink Mobile ir más allá de la simple mensajería de texto, ofreciendo acceso a Internet de alta velocidad, llamadas de voz VoLTE, transmisión de video continua y el uso completo de diversas aplicaciones.

Beneficios para zonas remotas

El objetivo principal del proyecto es proporcionar una conectividad estable a los usuarios en zonas remotas sin redes terrestres, como regiones montañosas, islas aisladas y otras áreas alejadas. Lo más importante es que los usuarios no necesitarán instalar antenas parabólicas especiales para utilizar el sistema.

Según el plan de SpaceX, los smartphones estándar se conectarán directamente a los satélites en órbita. Se espera que el sistema de nueva generación eleve la calidad de la comunicación móvil en estas zonas difíciles a un nivel cercano a las redes terrestres 5G modernas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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