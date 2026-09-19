La FIFA incluye a la selección juvenil de Rusia en la Copa Mundial Sub-15

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha dado un paso importante hacia el retorno parcial de Rusia al escenario internacional al incluir al equipo juvenil del país en el sorteo de la fase de grupos de un torneo recién creado. Según informa Goal.com, esta decisión marca la primera flexibilización de las sanciones deportivas a gran escala impuestas desde febrero de 2022. Como informa Goal.com, indica el reporte.

En la Copa Mundial y festival Sub-15 que se celebrará en Azerbaiyán, la selección juvenil de Rusia ha sido ubicada en un grupo de seis equipos junto a Turquía, Afganistán, Yibuti, Sierra Leona y Sudán. Este paso se produce tras el envío de una invitación oficial a las 211 asociaciones miembro en diciembre pasado.

Formato de la competición y objetivo principal

La FIFA destacó que el objetivo principal de organizar este torneo de prueba es proporcionar un entorno competitivo significativo a los países que tienen dificultades para clasificarse a las competiciones de la FIFA en todo el mundo. En un comunicado, la organización señaló que el formato de este festival fue diseñado específicamente para reducir la brecha de competitividad entre los diferentes países.

Sin embargo, esta flexibilización de las restricciones a nivel juvenil no afecta a las sanciones impuestas a las selecciones absolutas y a los clubes rusos. Estos siguen excluidos de competiciones prestigiosas como la Eurocopa y la Champions League.

Las puertas siguen cerradas para el fútbol profesional

Estas prohibiciones fueron ratificadas por el Tribunal de Arbitraje Deportivo para evitar posibles boicots de las federaciones europeas. El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, ha reiterado en varias ocasiones que mientras continúe el conflicto en Ucrania, las puertas permanecerán cerradas para las selecciones absolutas de Rusia.

El torneo, que se llevará a cabo en Azerbaiyán del 24 al 30 de octubre y contará con 191 equipos, se jugará en campos reducidos con un formato de ocho jugadores y periodos de 20 minutos. La ausencia de países como Ucrania, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos demuestra que las tensiones geopolíticas siguen ensombreciendo el torneo.

En el futuro, la FIFA planea lanzar una competición femenina el próximo año y convertir los festivales de ambas categorías de edad en un evento anual a partir de 2028.