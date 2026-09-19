Starlink lanza conectividad satelital directa para smartphones en Panamá

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Starlink lanza conectividad satelital directa para smartphones en Panamá

En la República de Panamá, Starlink ha lanzado un servicio de conectividad móvil satelital de nueva generación en asociación con el operador local MasMovil (+Móvil). Según informa Ixbt.com, este servicio, llamado +Más | Starlink, tiene como objetivo principal proporcionar una conexión estable en zonas montañosas remotas, islas y lugares donde la señal celular tradicional no llega. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este proyecto se basa en la tecnología Direct-to-cell y permite utilizar directamente un smartphone convencional sin necesidad de equipos adicionales ni terminales satelitales. Los usuarios podrán conectarse a través de sus dispositivos habituales que soporten redes LTE estándar.

Capacidades de la primera fase

En la etapa inicial del lanzamiento, se ofrecerán a los abonados las funciones más esenciales. En particular, los usuarios podrán intercambiar mensajes a través de aplicaciones de mensajería, enviar SMS y utilizar mapas digitales sin problemas.

El nuevo servicio complementa las redes terrestres existentes y garantiza una conectividad básica en regiones con infraestructura poco desarrollada. Esto es especialmente importante en situaciones de emergencia y al viajar a zonas remotas.

Planes y perspectivas futuras

Por el momento, no se ha anunciado el precio del servicio +Más | Starlink. Se desconoce si se incluirá en las tarifas existentes de +Móvil o si se ofrecerá mediante un cargo adicional.

No obstante, el operador planea utilizar en el futuro los nuevos satélites Starlink V2. Esto aumentará significativamente la capacidad de la red y permitirá una cobertura más amplia en todo el territorio panameño.

Cabe destacar que Starlink ya había anunciado anteriormente una asociación con el operador japonés au (KDDI). Se espera que este proyecto sea la primera iniciativa a gran escala en la región asiática en implementar los satélites Starlink Mobile V2.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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