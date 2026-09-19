El iPhone 18 Pro fue completamente desmontado el mismo día de su lanzamiento

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El iPhone 18 Pro fue completamente desmontado el mismo día de su lanzamiento

Con el inicio de las ventas mundiales del iPhone 18 Pro, apareció en Internet el primer vídeo de desmontaje del nuevo buque insignia. Según ixbt.com, el mismo día en que el dispositivo salió a la venta, expertos examinaron su estructura interna, confirmando sus características técnicas principales y mostrando en detalle su sistema de refrigeración actualizado. Sobre esto, Ixbt.com informa.

Estructura interna y nuevo sistema de refrigeración

Tradicionalmente, el proceso de apertura del chasis del smartphone comienza retirando los dos tornillos Pentalobe de la parte inferior. Para separar completamente la pantalla, se utilizó calor, una herramienta de succión especial y alcohol para ablandar la capa adhesiva. En el vídeo, los especialistas destacaron la presencia de una nueva cámara de vapor notablemente ampliada.

El nuevo modelo iPhone 18 Pro también llama la atención por sus elementos externos e internos modificados en comparación con las generaciones anteriores. Se reveló que el módulo de la cámara principal del dispositivo ha aumentado considerablemente de tamaño. Según los expertos, esto podría deberse a la implementación de la tecnología de apertura variable, que requiere un mecanismo más complejo y grande.

Dynamic Island y capacidad de la batería

Uno de los cambios más notables del smartphone se refiere a la Dynamic Island, que ha sido reducida. Apple ha trasladado la cámara infrarroja del sistema de reconocimiento facial directamente bajo la pantalla. Al examinar minuciosamente la pantalla, se descubrió que la zona sobre el sensor difiere del resto por una estructura de píxeles única, necesaria para permitir que la luz pase libremente a través de la matriz.

Además, este desmontaje completo aclaró la información sobre la capacidad de la batería del dispositivo. Se confirmó que la versión con ranura para tarjeta SIM física tiene una batería de 4056 mAh. Esta cifra coincide plenamente con la información preliminar difundida antes del lanzamiento del nuevo buque insignia.

Aunque los primeros vídeos publicados ofrecen una idea inicial de la estructura general del dispositivo, se espera que fuentes influyentes como iFixit proporcionen análisis más profundos sobre sus capacidades de reparación, desmontaje completo y cambios estructurales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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