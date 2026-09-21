Thriller histórico en Samarcanda: ¡Uzbekistán pone de rodillas a los gigantes de la India!

El choque central de la 46.ª Olimpiada de Ajedrez, que se celebra en la antigua y vibrante Samarcanda, tuvo un desenlace dramático. En la decisiva 6.ª ronda, el equipo nacional masculino de Uzbekistán se enfrentó a la India, una de las formaciones más temibles del mundo, y logró una victoria histórica por 2,5 a 1,5. En el primer tablero, Nodirbek Abdusattorov luchó de igual a igual contra Rameshbabu Praggnanandhaa para firmar tablas. En el segundo y cuarto tablero también se vivieron batallas intensas, donde Javokhir Sindarov compartió el punto con Arjun Erigaisi y Shamsiddin Vokhidov con el aspirante al título mundial, Dommaraju Gukesh.

El destino del encuentro lo decidió Nodirbek Yakubboev, quien realizó una proeza en el 3.er tablero: nuestro compatriota derrotó con maestría a uno de los grandes maestros indios más fuertes, Nihal Sarin, a Uzbekistán asegurando el punto histórico y la victoria general. Paralelamente, en el duelo de nuestro segundo equipo, «Uzbekistán-2» derrotó a España por 2,5 a 1,5. La victoria de Abdimalik Abdisalimov sobre el fuerte rival Maksim Chigaev demostró el inmenso potencial de nuestros jóvenes ajedrecistas.

¿Cómo atrapó Nodirbek Yakubboev a Sarin en su trampa, qué impacto tendrá la victoria de nuestro equipo principal sobre la India en la carrera por el campeonato y se quedará el oro olímpico en Samarcanda?

«La jugada de Yakubboev, 3 empates valiosos y la batalla contra España»: los 5 momentos clave de la 6.ª ronda

Los principales acontecimientos ajedrecísticos registrados en la 6.ª ronda de la Olimpiada en Samarcanda:

El gigante de la India ha caído: El equipo principal de la India, plagado de líderes del ranking mundial, perdió ante los grandes maestros uzbekos por 1,5 a 2,5;

Nodirbek Yakubboev, el héroe de la ronda: Su importante victoria (1-0) sobre Nihal Sarin en el tercer tablero decidió el destino de todo el duelo por equipos;

El compromiso en el choque de líderes: Nodirbek Abdusattorov (contra Praggnanandhaa), Javokhir Sindarov (contra Erigaisi) y Shamsiddin Vokhidov (contra Gukesh) se defendieron con solidez en situaciones complejas, sumando valiosos 0,5 puntos;

La digna resistencia de «Uzbekistán-2»: En el duelo contra una selección experimentada como España, nuestros jóvenes ganaron 2,5 a 1,5;

Sensación individual de Abdimalik Abdisalimov: El representante de nuestro segundo equipo, Abdisalimov, derrotó al gran maestro internacional Maksim Chigaev, protagonizando una de las partidas más brillantes del día.

46.ª Olimpiada de Ajedrez (Samarcanda): resultados completos de la 6.ª ronda

Las cifras registradas por el primer y segundo equipo de Uzbekistán:

Tableros y enfrentamientos Representante del equipo 1 Gran maestro rival Resultado del duelo Resultado general Uzbekistán — India 2,5 : 1,5 (VICTORIA) 1.er tablero Nodirbek Abdusattorov Rameshbabu Praggnanandhaa 0,5 : 0,5 Tablas 2.º tablero Javokhir Sindarov Arjun Erigaisi 0,5 : 0,5 Tablas 3.er tablero (duelo decisivo) Nodirbek Yakubboev Nihal Sarin 1 : 0 Victoria de Yakubboev 4.º tablero Shamsiddin Vokhidov Dommaraju Gukesh 0,5 : 0,5 Tablas España — Uzbekistán-2 1,5 : 2,5 1.er tablero Jahongir Vakhidov Anton Guijarro David 0,5 : 0,5 Tablas 2.º tablero Abdimalik Abdisalimov Maksim Chigaev 1 : 0 Victoria de Abdisalimov 3.er tablero Muhammadzohid Suyarov Jaime Santos Latasa 0,5 : 0,5 Tablas 4.º tablero Humoyun Begmuratov Daniil Yuffa 0,5 : 0,5 Tablas

Análisis de los grandes maestros: ¿Por qué esta victoria abre el camino al campeonato?

Conclusiones principales de los comentaristas internacionales y expertos de la FIDE:

Eliminación de la barrera psicológica: La India llegó a esta Olimpiada con sus estrellas de mayor ranking (Gukesh, Erigaisi, Praggnanandhaa); vencerlos permite al equipo de Uzbekistán liderar la tabla y ganar ventaja mental.

La frialdad de Yakubboev: La capacidad de Nodirbek Yakubboev para asumir la carga en los momentos más difíciles y asegurar el punto completo convierte a Uzbekistán en un equipo monolítico invencible.

Equilibrio estratégico en los tableros: Mantener las tablas en los tableros 1, 2 y 4 contra jugadores agresivos como Gukesh y Erigaisi demuestra la precisión táctica del cuerpo técnico.

Potencial del equipo reserva: La lucha de «Uzbekistán-2» contra la fuerte España y la victoria de Abdisalimov sobre Chigaev son prueba de la profundidad de nuestra reserva intelectual.

La 6.ª ronda en Samarcanda demostró una vez más el liderazgo mundial de la escuela de ajedrez uzbeka y acercó a nuestro equipo a la medalla de oro.

En su opinión, tras esta victoria sobre la India, ¿mantendrá Uzbekistán la copa de la 46.ª Olimpiada en casa? ¿Cómo califica la actuación de Nodirbek Yakubboev? ¡Deje sus comentarios y comparta esta victoria intelectual histórica del deporte uzbeko con todos los aficionados al ajedrez!