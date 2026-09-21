La NASA sobreestimó el desplazamiento estacional del centro de la Tierra

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La NASA sobreestimó el desplazamiento estacional del centro de la Tierra

Los geofísicos del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA han desarrollado un nuevo método de alta precisión para medir el desplazamiento estacional del centro de la Tierra. Este enfoque es crucial para mantener la precisión de los sistemas de coordenadas globales, la navegación por satélite y las mediciones geodésicas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el centro de masa de la Tierra se desplaza regularmente debido a la redistribución estacional de agua, hielo y aire. El equipo científico logró eliminar las incertidumbres de las estimaciones anteriores. El problema era que los enfoques previos consideraban que el centro de la red de estaciones geodésicas terrestres estaba cerca del centro geométrico de la Tierra.

Nueva metodología y errores anteriores

Sin embargo, la atmósfera, los océanos, la nieve y el agua terrestre deforman la corteza sólida de nuestro planeta, lo que también desplaza este centro. Un error adicional surgió debido a la distribución desigual de las estaciones de telemetría láser por satélite, ya que la mitad de ellas se encuentran en Europa y América del Norte.

Los científicos combinaron las observaciones GPS con datos de varios satélites de órbita baja y tuvieron en cuenta simultáneamente las deformaciones de la corteza terrestre causadas por el agua y el hielo. Este enfoque permitió distinguir el movimiento del centro de masa del desplazamiento de las estaciones terrestres.

La magnitud de los cambios estacionales en el planeta

Según las nuevas estimaciones, el desplazamiento anual del centro de masa de la Tierra es casi la mitad del valor estimado hace 8 años. Esto significa que la masa de agua y aire redistribuida entre los hemisferios podría ser menor de lo que se pensaba anteriormente.

La metodología desarrollada permite vincular el movimiento medido con procesos estacionales precisos. En particular, en marzo, la acumulación de nieve en América del Norte y Eurasia desplaza el centro casi 3 mm hacia el Polo Norte. En abril, las 2,4 mil gigatoneladas de agua de lluvia acumuladas en la cuenca del Amazonas lo desplazan aproximadamente 2,2 mm hacia América del Sur.

En noviembre, el pico estacional de los monzones en el Sudeste Asiático añade unas 600 gigatoneladas de agua a la redistribución. Además, las masas atmosféricas también contribuyen al alterar el equilibrio de la altura y densidad del aire en diferentes regiones durante diciembre y junio.

Los resultados obtenidos fueron verificados comparándolos con los datos de los satélites GRACE-FO, que miden los cambios en el campo gravitatorio terrestre. Como resultado, los cambios estacionales a escala continental y atmosférica se observaron con una precisión milimétrica como el movimiento del punto de referencia único del planeta.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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