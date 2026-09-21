Google regresa al mercado con los nuevos portátiles Googlebook

La corporación Google, uno de los líderes en el mundo de la tecnología, ha anunciado oficialmente su regreso al mercado de los ordenadores portátiles y ha presentado una nueva familia de dispositivos llamada Googlebook. Según ixbt.com, los primeros dispositivos de esta línea han sido fabricados por marcas importantes como Acer, Asus, Dell, HP y Lenovo, con un precio inicial de 900 dólares y la posibilidad de realizar pedidos anticipados desde ahora. Así lo informa Ixbt.com informa .

Una de las características principales de los nuevos portátiles es su profunda integración con los smartphones Android. En particular, la función Continue On permite al usuario comenzar una tarea en el smartphone y continuarla en el portátil exactamente desde el mismo punto. También es posible transmitir aplicaciones móviles a la pantalla grande y gestionar los datos del dispositivo y del smartphone simultáneamente a través de un gestor de archivos único.

Aluminium OS y hardware moderno

Los dispositivos Googlebook funcionan con el sistema operativo Aluminium OS, una plataforma Android completa especialmente adaptada para ordenadores. A diferencia del sistema ChromeOS tradicional, aquí las aplicaciones se ejecutan directamente en el propio sistema sin una capa de emulación adicional. Los usuarios tienen acceso total a aplicaciones web, Google Play Store y extensiones de Chrome.

La base de hardware de los dispositivos se apoya en dos plataformas: los procesadores Intel Core Ultra Series 3 y Qualcomm Snapdragon X Elite. Más adelante, está previsto el lanzamiento de modelos basados en MediaTek, que se espera sean más económicos. La memoria RAM comienza en 16 GB y llega hasta los 32 GB. Todos los modelos cuentan con una NPU con un rendimiento de al menos 45 TOPS.

Inteligencia artificial y soporte a largo plazo

La inteligencia artificial Gemini está profundamente integrada en la interfaz, y la función Magic Pointer permite analizar la información en pantalla mediante un simple movimiento del ratón. Además, el sistema de entrada de voz no solo convierte el habla en texto, sino que lo transforma en un texto estructurado. Para los desarrolladores, la plataforma Antigravity y el entorno Linux aislado pKVM vienen preinstalados.

Google ha prestado especial atención a la seguridad de sus dispositivos, utilizando la protección de hardware Google Titan y un sistema de detección de software malicioso. Lo más importante es que Google promete diez años de actualizaciones funcionales y parches de seguridad para estos portátiles.

Las ventas comenzarán el 4 de octubre de este año en EE. UU., y el 5 de octubre en Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania y Australia. Como bono adicional para los compradores, se ofrecerá una suscripción anual al servicio Nvidia GeForce Now, 5 TB de almacenamiento en la nube con Google AI Pro, así como suscripciones de tres meses a servicios como YouTube Premium y Adobe Photoshop.