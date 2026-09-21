Los smartphones Xiaomi 18 Pro y Pro Max incluirán una función de pantalla privada

Xiaomi ha revelado una nueva capacidad para sus próximos buques insignia, los Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max. Según ixbt.com, los dispositivos estarán equipados con una pantalla SuperPixel 2.0 con una función de privacidad a nivel de hardware llamada Smart Privacy Screen. Esta tecnología protege las imágenes en pantalla de miradas indiscretas desde los lados, garantizando al mismo tiempo una calidad de imagen superior. Así lo informa el portal Ixbt.com.

La principal ventaja del nuevo sistema reside en su flexibilidad. A diferencia de los protectores de pantalla convencionales o los filtros de software, el usuario puede ocultar información no en toda la pantalla, sino solo para aplicaciones específicas y partes de la interfaz. En particular, se ofrece la posibilidad de activar la protección por separado para notificaciones de aplicaciones, ventanas de aplicaciones, modo de pantalla dividida y mensajes en la pantalla de bloqueo.

Smart Privacy Screen y opciones de control

Se han previsto varios métodos cómodos para gestionar la función de privacidad. El modo global se puede asignar a un botón de IA dedicado y activarse con una sola pulsación. También es posible cambiar la configuración mediante el asistente de voz Super Xiao Ai, simplemente explicando qué datos se deben proteger y en qué situaciones.

Esta tecnología de pantalla privada forma parte del nuevo conjunto SuperPixel 2.0. Anteriormente, la empresa anunció que estas pantallas utilizan el material avanzado M11 y que los bordes miden solo 0,99 mm. La presentación oficial de los smartphones está programada para el 23 de septiembre de este año.

Especificaciones técnicas y política de precios

Los Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max integran no solo una pantalla avanzada, sino también los últimos logros tecnológicos. Según los informes, los buques insignia estarán equipados con una plataforma moderna de 2 nm, un sistema de cámara Leica con dos módulos de 200 MP cada uno y baterías Jinshajiang con un 32 % de silicio.

Al mismo tiempo, los componentes de alta tecnología afectarán el precio de los dispositivos. Lu Weibing, ejecutivo de Xiaomi, ya ha confirmado que los buques insignia de nueva generación serán más caros que sus predecesores.