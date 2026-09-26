Las entradas para el partido de despedida de Messi con Argentina se agotaron en 90 minutos

De Lionel Messi, Las entradas para el partido de despedida de la selección argentina se agotaron en menos de dos horas. Así lo informaron los medios argentinos.

Argentina se enfrentará a Benín en un partido amistoso el 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires. Se espera que este encuentro sea el último de Messi con la selección argentina. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, también ha presentado el encuentro como el partido de despedida para Messi.

La venta de entradas comenzó el 24 de septiembre. Según medios locales, todas las localidades disponibles se vendieron en aproximadamente 90 minutos. Poco después del inicio de la venta, se registró una alta demanda en la plataforma de entradas.

El estadio Monumental tiene capacidad para casi 85 000 espectadores. Sin embargo, diversas fuentes indican que el número de entradas puestas a la venta fue de alrededor de 80 000.

De 39 años, Messi, con Argentina, debutó en la selección nacional en 2005. Hasta la fecha, ha marcado 125 goles en 207 partidos. Se espera que el encuentro contra Benín del 6 de octubre sea su partido número 208 con el equipo nacional.

Messi anunció en agosto su decisión de poner fin a su carrera internacional con la selección argentina. Tras ello, la Asociación del Fútbol Argentino lo convocó para participar en el partido de despedida.