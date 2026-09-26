Uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años en el fútbol inglés ha entrado en una fase decisiva. Han circulado informes de que un panel de tres árbitros independientes ha declarado al club Manchester City culpable de haber infringido 114 veces las normas financieras de la Premier League. Este proceso judicial, llevado a cabo a puerta cerrada, podría tener un impacto serio en el equilibrio económico e institucional del fútbol del país. Así lo informa Goal.com reporta .

Según el diario Corriere.it, la ministra de Cultura y Deportes del Reino Unido, Lisa Nandy, ha subrayado la importancia de concluir este caso lo antes posible. Según sus palabras, es necesario poner punto final a la situación rápidamente para restaurar la confianza en el fútbol. La ministra recordó que la Premier League tiene derecho a la autogestión, pero que las reglas establecidas son obligatorias para todos y deben ser respetadas.

El club dispone de un plazo de 14 días para presentar un recurso de apelación contra esta decisión. Si los cargos se mantienen, se espera que esto no solo afecte el futuro del Manchester City, sino que también abra la puerta a demandas de compensación por parte de otros clubes y jugadores. Esto podría provocar cambios drásticos en el entorno competitivo del campeonato inglés.

La reacción del fundador de Football Leaks

El famoso hacker Rui Pinto también se encuentra en el centro de este proceso de revelaciones. El especialista portugués, que fundó el proyecto Football Leaks en 2015 para publicar documentos confidenciales del mundo del fútbol internacional, vio sus datos analizados junto con periodistas de Der Spiegel. Precisamente esa información jugó un papel crucial en la exposición de las posibles irregularidades financieras del Manchester City.

Detenido en Hungría en 2019 y condenado a una pena de cuatro años de prisión en suspenso por ciberdelincuencia e intento de extorsión, Pinto colaboró posteriormente con varios órganos de investigación europeos y fue puesto bajo protección especial. Al expresar sus opiniones sobre la decisión contra el Manchester City, la calificó como un punto de inflexión en la historia del fútbol inglés.

Según Rui Pinto, el club no solo eludió las reglas mediante manipulaciones estructurales y trucos financieros, sino que las convirtió en una simple formalidad. El hacker enfatizó que esta situación se opuso a todos los intentos de mantener la integridad de la competición y que merece un castigo severo.

En el contexto de los procesos pasados y actuales, Rui Pinto recordó las famosas palabras que Pep Guardiola dijo en su primera conferencia de prensa como entrenador del Manchester City. En su declaración pública, dijo: «Abróchense los cinturones». Esta advertencia adquiere hoy un significado aún más simbólico en el contexto de los eventos más intensos del fútbol inglés.