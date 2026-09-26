Descubierta una peligrosa vulnerabilidad en smartphones OnePlus y Oppo

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Descubierta una peligrosa vulnerabilidad en smartphones OnePlus y Oppo

El investigador de ciberseguridad Rasmus Moorats ha identificado dos vulnerabilidades críticas en el software del sistema de los smartphones OnePlus y Oppo, que permiten a aplicaciones APK simples obtener privilegios root completos. Según ixbt.com, la causa principal del riesgo es que el software malicioso podía eludir el sistema de seguridad de Android sin requerir permisos especiales para su ejecución. Así lo informa Ixbt.com.

Según los resultados de la investigación, el primer fallo estaba oculto en el servicio del sistema AtlasService, que forma parte de OxygenOS. Este servicio permitía a una aplicación instalada ejecutar comandos en nombre del UID 0, es decir, un usuario con privilegios root completos. No obstante, en la etapa inicial, las capacidades del atacante estaban limitadas por los mecanismos de seguridad de SELinux.

Sin embargo, la segunda vulnerabilidad se encontró en el servicio OplusLogCore, que ayudó a eludir precisamente estas restricciones. El especialista logró utilizar este servicio para ejecutar un comando con el conjunto completo de capacidades de Linux. La combinación de ambos errores creó una cadena perfecta de elevación de privilegios, permitiendo salir completamente del modelo de seguridad estándar de la plataforma Android.

Pruebas prácticas y cobertura de dispositivos

Para probar el mecanismo de ataque en la práctica, Rasmus Moorats creó un archivo APK simple que no requiere permisos adicionales. Los desarrollos iniciales y el proceso de prueba se llevaron a cabo en un smartphone OnePlus 12. Posteriormente, el investigador instaló el mismo archivo APK en un dispositivo OnePlus 15 sin realizar cambios.

El exploit se ejecutó con éxito al primer intento. Esto demostró claramente que estas vulnerabilidades no están presentes solo en un modelo, sino en varias generaciones de dispositivos y diferentes versiones de software.

Reacción del fabricante y medidas de seguridad

El investigador informó oficialmente a OnePlus sobre los problemas detectados en abril de este año. Para mayo, el fabricante confirmó los fallos de seguridad y declaró que afectaban a numerosos smartphones OnePlus y Oppo con diferentes versiones de software. Sin embargo, no se proporcionó la lista completa de modelos y firmwares potencialmente vulnerables.

Actualmente, ambas vulnerabilidades han sido completamente corregidas en el smartphone OnePlus 15. La actualización OxygenOS 16.0.10.500(EX01), lanzada en agosto, resolvió el problema de seguridad. Sin embargo, sigue siendo incierto si todos los demás tipos de dispositivos OnePlus y Oppo afectados han recibido los mismos parches.

OnePlusOppoAndroidSeguridadVulnerabilidad
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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