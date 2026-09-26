Una lata de agua con gas fría aumenta el rendimiento del iPhone 18 Pro en un 25 %

En una época en la que los smartphones modernos son cada vez más potentes, su eficiencia bajo cargas prolongadas a menudo se enfrenta al problema del sobrecalentamiento. Según Ixbt.com, un experimento inusual realizado por el desarrollador y entusiasta Matt Birchler demostró que la refrigeración externa adicional puede ampliar significativamente las capacidades de los dispositivos insignia. Utilizando una simple lata de agua con gas fría en lugar de ventiladores especiales, logró aumentar el rendimiento a largo plazo del iPhone 18 Pro en un 25 %. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante el experimento, el experto puso a prueba las capacidades del procesador Apple A20 Pro. Se eligió como tarea principal un proceso de transcripción complejo y prolongado. Las pruebas iniciales se realizaron sin ninguna medida de refrigeración adicional. Como resultado, durante el primer lanzamiento, el iPhone 18 Pro procesó 447,9 palabras por segundo, pero tras procesos repetidos, los indicadores comenzaron a caer bruscamente.

Throttling y problema de calor

Resultó que entre el séptimo y el vigésimo intento, la velocidad de procesamiento se estabilizó en torno a las 320 palabras por segundo. La razón principal es el sobrecalentamiento del procesador durante una carga intensiva y la activación del mecanismo de throttling. El dispositivo se ve obligado a reducir automáticamente las frecuencias para mantener la temperatura de los componentes internos dentro de límites seguros y evitar el sobrecalentamiento.

Para evitar este problema, Matt Birchler tomó una lata de agua con gas La Croix recién sacada del refrigerador y la colocó directamente sobre el panel trasero del iPhone 18 Pro. Después, reinició la serie inicial de 20 pruebas. Curiosamente, el resultado del primer ciclo fue ligeramente inferior al del estado sin refrigeración: 429,5 palabras por segundo.

Estabilidad del rendimiento

Sin embargo, en los lanzamientos posteriores, el gadget refrigerado pudo mantener su alto rendimiento durante mucho más tiempo. A lo largo de toda la serie de pruebas, el promedio fue de 400,4 palabras por segundo. En comparación con los resultados anteriores del dispositivo sobrecalentado, esto representa un aumento de aproximadamente el 25 %.

Este experimento confirmó que el procesador Apple A20 Pro, si se protege contra el sobrecalentamiento innecesario, puede funcionar de forma mucho más rápida y estable al realizar cálculos pesados y tareas prolongadas. Aunque este método no es práctico en la vida cotidiana, demostró claramente que el verdadero potencial de los procesadores móviles está limitado por las restricciones térmicas.