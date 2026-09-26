Gallos « culturistas » atraen la atención en Vietnam

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Gallos « culturistas » atraen la atención en Vietnam

Un video que muestra gallos con patas extremadamente gruesas y cuerpos robustos se ha vuelto viral en las redes sociales, captando la atención de los usuarios.

Las aves del video pertenecen a la raza Ga Dong Tao, cuya característica principal son sus patas mucho más grandes y gruesas de lo habitual. Esta raza proviene de la comuna de Dong Tao, en la provincia de Hung Yen, al norte de Vietnam. Dong Tao es un gran pueblo vietnamita donde las peleas de gallos se han practicado desde la antigüedad.

Las patas de los gallos Ga Dong Tao difieren de las de muchas otras razas de pollos no solo en apariencia, sino también en su estructura ósea y muscular. Los estudios han revelado que los huesos de la tibia y el sistema musculo-tendinoso unido a ellos son significativamente más grandes.

Esta raza es valorada en Vietnam no solo por su aspecto inusual, sino también por su carne. Los pollos Ga Dong Tao están vinculados a tradiciones locales y platos especiales, y en ocasiones se venden a precios elevados.

El peso de los gallos Ga Dong Tao suele ser mucho mayor que el de los pollos domésticos comunes. Por ello, las fotos y videos que muestran sus cuerpos masivos y patas gigantes suelen despertar gran interés en Internet.

Ga Dong TaoDong TaoVietnamGalloAves
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