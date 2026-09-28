La selección española femenina sub-20 es campeona del mundo

La selección española sub-20 femenina se proclamó campeona del mundo tras vencer a Corea del Norte en la tanda de penaltis en la final del Mundial. Según Goal.com, esta victoria demuestra una vez más la superioridad absoluta del fútbol español en el ámbito internacional. Así lo informa Goal.com .

Tras intensos encuentros en la fase de grupos y eliminatorias, el partido decisivo fue sumamente reñido. El marcador se mantuvo 0-0 tras el tiempo reglamentario y la prórroga.

Un paso difícil hacia la victoria

Durante los 120 minutos de juego, las españolas dominaron el campo y mantuvieron la posesión. Sin embargo, las ocasiones de delanteras como Alba Serrato y Pau Comendador fueron neutralizadas por la defensa norcoreana y la portera Pak Ju.

Las campeonas asiáticas apostaron principalmente por rápidos contraataques. Aunque las representantes asiáticas triunfaron en la final del Mundial sub-17 de 2025 contra los Países Bajos, esta vez la suerte les fue esquiva en el momento decisivo.

Un final dramático en los penaltis

En la tanda de penaltis, las jugadoras españolas mostraron una gran sangre fría. Finalmente, España ganó 4-3, logrando el segundo título mundial sub-20 de su historia.

Las paradas de la portera Laia Lopez fueron decisivas en este éxito, salvando a su equipo de goles seguros en situaciones críticas.

La edad de oro del fútbol español

Este campeonato es la continuación lógica de los grandes éxitos del fútbol español en todas las categorías. Cabe recordar que la selección absoluta femenina ganó el Mundial de 2023, y la masculina también ha cosechado grandes triunfos internacionales.

Las jóvenes campeonas regresan a casa para las celebraciones. La atención se centra ahora en la décima edición del Mundial, que se celebrará en Brasil en 2027.