La capitana de la selección femenina de Italia sub-20 opina antes de la semifinal contra España

Las etapas decisivas de la Copa Mundial Femenina Sub-20 continúan. En una entrevista exclusiva con Repubblica, Azzurra Gallo, capitana del equipo italiano que se enfrentará a España en la semifinal, habló sobre el estado de ánimo del equipo, los resultados obtenidos y los problemas actuales del fútbol femenino. Según ella, llegar a esta instancia ya es un logro extraordinario para el equipo. Así lo informa Goal.com .

Azzurra Gallo destacó que siente profundamente la responsabilidad de la capitanía, tanto dentro como fuera del campo. En su opinión, el liderazgo no se limita solo a las métricas técnicas, sino que requiere relaciones humanas con sus compañeras. También señaló que la confianza mutua y la unidad de las jugadoras han fortalecido al equipo.

Unidad de equipo y ambiente de competición

La capitana, quien destacó la gran cohesión dentro de la selección italiana, también recordó cómo pasan su tiempo libre las chicas. Según ella, jugar al tenis de mesa, al juego de cartas Burraco y comer juntas genera una energía especial en el equipo. En esos momentos, el tiempo parece detenerse y el equipo se siente como una familia.

Durante la entrevista, también se mencionaron los problemas del fútbol femenino y las perspectivas de futuro. Gallo expresó su deseo de ver algún día a una mujer al frente de la Federación de Fútbol. Subrayó que, a pesar del rápido desarrollo del fútbol femenino, todavía queda mucho por hacer para eliminar la brecha salarial con los colegas masculinos.

Nuevas reglas de la FIFA y el partido contra España

Al mismo tiempo, se valoraron positivamente las nuevas reglas de la FIFA. La obligatoriedad de que cada selección nacional femenina cuente con una mujer como entrenadora principal o asistente permite que las jugadoras se expresen mejor. Se destacó la excelente relación con el entrenador Matteucci y la entrenadora asistente Lisi.

Al referirse a la fuerza del rival de mañana, España, la capitana italiana afirmó que no tienen miedo. Aunque son muy fuertes, las italianas están listas para ofrecer una resistencia digna. En el vestuario, al ritmo de reggaetón y música española, el equipo se prepara con buen ánimo y avanza hacia el título de campeón.