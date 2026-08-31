Lionel Messi pone fin a su carrera internacional

El capitán de la selección argentina y leyenda del fútbol mundial, Lionel Messi, ha anunciado oficialmente el fin de su carrera internacional. Según Goal.com, esta decisión se tomó tras el dramático partido de la final de la Copa del Mundo contra España, que terminó en derrota en la prórroga. Así lo informa Goal.com .

El delantero de 39 años, quien ha maravillado a aficionados de todo el mundo durante décadas con su juego único, envió un mensaje a sus millones de seguidores a través de sus redes sociales. Según sus palabras, aunque la decisión fue muy difícil, comprendió que había llegado el momento de dejar la selección.

Un legado histórico de dos décadas

La carrera de Lionel Messi con Argentina ha estado llena de estadísticas y récords. A lo largo de sus dos décadas de trayectoria internacional, disputó 207 partidos con la camiseta nacional, ocupando el segundo lugar en la lista de jugadores con más partidos en la historia del fútbol masculino. Además, logró anotar 125 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de su selección.

Según Goal.com, Messi destacó en su comunicado de despedida que dio todo por la selección y que estaba demasiado agotado para continuar. Agradeció a sus compañeros y aficionados, añadiendo que están surgiendo jóvenes talentos y que ellos también merecen tener su oportunidad.

El triunfo en Qatar y recuerdos inolvidables

El punto culminante de la carrera internacional de Messi fue liderar a Argentina hacia el título en la Copa del Mundo 2022 en Qatar. En este torneo, fue elegido el mejor jugador. También alcanzó la final del Mundial 2014, donde recibió la misma distinción.

Además del Mundial, Messi puso fin a la larga sequía de títulos de Argentina. Ganó la Copa América en 2021 y también se adjudicó la Finalissima en el estadio de Wembley, enriqueciendo su palmarés internacional.

Aunque la reciente derrota ante España deje un recuerdo amargo, la carrera de Lionel Messi con Argentina quedará sin duda grabada para siempre como una de las páginas más grandes de la historia del fútbol.