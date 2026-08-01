Wojciech Szczęsny habla sin tapujos sobre su hábito de fumar

El portero polaco del Barcelona, Wojciech Szczęsny, ha admitido que no está dispuesto a renunciar a su mal hábito y a su dependencia del tabaco. Además de sus sólidas actuaciones sobre el terreno de juego, el experimentado guardameta ya se ha ganado el cariño de los aficionados del club catalán gracias a su sinceridad y franqueza. En una entrevista concedida a The Athletic, el futbolista habló detalladamente sobre sus debilidades personales y su actitud ante este vicio, según informa Goal.com .

Según la información publicada por el medio deportivo, Szczęsny no ocultó su alegría por tener, por primera vez en su carrera, su propia canción personalizada. Los aficionados corean cánticos especiales en el estadio para apoyar al portero. Aunque no sea la situación ideal para un deportista profesional, el guardameta subrayó que no oculta su verdadera identidad y que la hinchada valora esa transparencia.

Szczęsny sobre su hábito

El futbolista calificó de terrible el hábito de fumar y afirmó abiertamente que no se lo recomienda a nadie. Según sus palabras, es una adicción con la que vive desde hace muchos años y que ni siquiera intenta superar. Szczęsny señaló que los aficionados lo aceptan aún más por reconocerlo abiertamente sin intentar ocultar esta situación.

«Nunca había tenido mi propio cántico, así que estoy disfrutando de la situación actual. Quizás no sea la actitud más profesional del mundo, pero soy yo mismo. La gente sabe que tengo una adicción de la que no puedo deshacerme» , declaró el guardameta polaco.

La actitud de los aficionados y los aspectos humanos

El experimentado portero señaló que sus compañeros de equipo y los aficionados pueden tener muchas otras adicciones, como la nicotina, el alcohol o el juego, pero que él nunca ha sido hipócrita al respecto. El hecho de que la gente se enterara de que fumaba directamente por el propio jugador y no a través de fotos de los paparazzi ha aumentado su reputación.

Szczęsny añadió que este tipo de debilidades humanas le pueden ocurrir a cualquier persona y que, a través de su historia, muchos aficionados comunes pueden ver reflejada su propia vida cotidiana. En el mundo del deporte profesional, semejante franqueza es poco común, y este paso del portero del Barcelona fue acogido calurosamente por el público.