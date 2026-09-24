Thierry Henry reconoce la superioridad de la selección española

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Thierry Henry reconoce la superioridad de la selección española

La leyenda del fútbol francés Thierry Henry elogió las victorias históricas de la selección española en los últimos años, calificando su estilo de juego colectivo como la cima de la maestría táctica. En una entrevista con el diario As, el exdelantero destacó que la filosofía de juego única de los españoles los ha convertido en el rival más difícil del fútbol mundial. Así lo informa Goal.com informa .

Según Henry, la fuerza principal de España no reside en sus jugadores estrella, sino en la solidaridad colectiva y en un sistema perfecto. El exdelantero, que se enfrentó a los españoles en el campo durante muchos años, señaló que su estilo de juego, su identidad única y sus valores finalmente han dado sus frutos.

Excelencia táctica y solidez defensiva

La selección española sorprendió a todos no solo por su brillante juego ofensivo y posesión de balón, sino también por su sólida defensa. A lo largo del torneo, La Roja solo encajó un gol, durante el partido de cuartos de final contra Bélgica.

Thierry Henry destacó que los rivales a menudo pasan por alto las estadísticas defensivas de España. Según él, solo se realizaron diez disparos a puerta contra los españoles durante toda la competición, un resultado logrado gracias a una presión alta y a la capacidad de mantener al rival lo más lejos posible de su propia portería.

Doble superioridad en el campo

El exfutbolista francés admitió que, aunque los rivales hablan mucho sobre qué tácticas usar contra España, en la práctica es muy difícil jugar sin el balón. Henry afirmó que el equipo español controla totalmente el partido, con o sin balón, y que vencerlos es un desafío muy serio.

Como informa Goal.com, la superioridad de España sobre la selección francesa en los últimos partidos también es evidente. Como ejemplo, la victoria por 2-1 en la semifinal de la Euro 2024, el intenso encuentro de 5-4 en la temporada 2024/25 de la Nations League, así como la semifinal de la Copa del Mundo.

Thierry Henry subrayó que este enfoque sistemático y espíritu de equipo han traído a España no solo resultados, sino también el cariño de los aficionados. El exdelantero añadió que ver su juego es un verdadero placer y que el mejor equipo del torneo ganó merecidamente.

Thierry HenryEspañaFútbolEuro 2024Copa del Mundo
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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