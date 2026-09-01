Jamie Carragher: El fichaje de Enzo Fernández convierte al Manchester City en el favorito al título

Un acuerdo inesperado y sensacional se cerró al cierre del mercado de fichajes en la Premier League. Según RMC Sport, el Manchester City y el Chelsea han llegado a un acuerdo total por el traspaso del centrocampista Enzo Fernández por una cifra astronómica de 150 millones de euros. El argentino, que ha disputado 169 partidos y marcado 31 goles con el club londinense desde enero de 2023, continuará su carrera en el Etihad Stadium. Así lo informa Goal.com informa.

Este fichaje de gran impacto ha cambiado drásticamente el equilibrio de poder en el campeonato inglés. El experto y exjugador Jamie Carragher, en una entrevista con Sky Sports, analizó en detalle cómo afectará este acuerdo a las posibilidades de ambos equipos esta temporada. Según él, esta adquisición refuerza significativamente la posición del Manchester City en la carrera por el título.

Cambios en la carrera por el título

Jamie Carragher destaca que la incorporación de Enzo Fernández otorga a los Citizens la ventaja principal en la lucha contra el vigente campeón, el Arsenal. «Sin duda, ha puesto al Manchester City por encima del Chelsea», afirmó el experto. Según su opinión, se esperaba que el Chelsea tuviera una buena temporada con un nuevo entrenador y sin competiciones europeas, pero la salida de uno de sus líderes clave daña gravemente los planes del equipo.

La directiva del Chelsea ya ha comenzado a buscar un sustituto. Los londinenses consideran a Lamine Camara o Manu Koné como posibles reemplazos para Enzo Fernández. Anteriormente, el jugador argentino no fue convocado para el partido contra el Brighton, que terminó en derrota por 4-3, y había comunicado que no volvería a vestir la camiseta del Chelsea.

La nueva cara del mediocampo del Manchester City

Tras la salida de Rodri a principios de temporada, se preveía que el Manchester City tendría dificultades para equilibrar el mediocampo. Sin embargo, según Carragher, la directiva del club ha formado un centro del campo muy sólido en poco tiempo al fichar a jugadores como Elliot Anderson y Enzo Fernández. «Han pagado mucho dinero por estos jugadores, así que los resultados deben estar a la altura», añadió Carragher.

Según el experto, este traspaso ofrece al Manchester City la mejor oportunidad para superar al Arsenal en la lucha por el título esta temporada. Este gran acuerdo financiero y el movimiento de personal significan que el resto de la Premier League será aún más intenso y emocionante.