La historia de los traspasos entre el Chelsea y el Manchester City, que se han convertido en los imperios financieros más poderosos del fútbol inglés en las últimas dos décadas, ha superado los 350 millones de libras esterlinas. Según Goal.com, desde el inicio de la era de los multimillonarios, estos dos grandes clubes han intercambiado jugadores activamente, creando un corredor de transferencias único en el fútbol inglés. Así lo informa Goal.com informa .

En realidad, en la década de los 90, estos clubes eran equipos de mitad de tabla que negociaban con jugadores modestos como David Rocastle o Terry Phelan. Sin embargo, la compra del Chelsea por Roman Abramovich en julio de 2003 y la adquisición del Manchester City por el jeque Mansour el 1 de septiembre de 2008 cambiaron radicalmente todas las reglas del fútbol inglés.

Revolución financiera y primeros grandes acuerdos

Antes del punto de inflexión de 2008, ya se habían realizado transacciones modestas entre los clubes. Por ejemplo, Shaun Wright-Phillips se mudó a Stamford Bridge por 21 millones de libras en 2005, antes de regresar a City tres años después. Asimismo, Tal Ben Haim se dirigió de Londres a Manchester por 5 millones de libras.

Tras la llegada del jeque Mansour al poder, la relación entre ambos clubes alcanzó un nivel completamente distinto. Ya no son simples rivales, sino superclubes que realizan intercambios directos de activos de alto nivel. En 2009, Wayne Bridge se unió al City por 10 millones de libras, mientras que Daniel Sturridge hizo lo contrario al unirse al Chelsea.

Intercambios de campeones y traspasos récord

En los años siguientes, jugadores de categoría de campeón siguieron moviéndose entre ambos equipos. En particular, Raheem Sterling se convirtió en jugador del Chelsea por 47,5 millones de libras en 2022, mientras que Mateo Kovačić se unió al Manchester City por 25 millones de libras en 2023. También destacan la cesión temporal de Frank Lampard al City en 2014 y el traspaso de Willy Caballero al Chelsea en 2017 como movimientos libres memorables.

El punto álgido en la historia de estos traspasos bilaterales está marcado por cifras récord. Según la fuente, el traspaso de Enzo Fernández al Manchester City por la colosal suma de 125 millones de libras en el último día del mercado de fichajes de septiembre de 2026 se convirtió en la mayor transacción financiera en la historia de estas relaciones.