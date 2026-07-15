Un «Derbi de Asia Central» histórico en la Premier League: ¡Husanov y Satpayev están cerca de enfrentarse!

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Un «Derbi de Asia Central» histórico en la Premier League: ¡Husanov y Satpayev están cerca de enfrentarse!

La Premier League (EPL) es el campeonato nacional más intenso y seguido del mundo. En la nueva temporada, nos espera un evento verdaderamente histórico en esta famosa liga: «El derbi de Asia Central » ¡está por llegar!

Hasta ahora, solo un jugador de nuestra región jugaba en esta compleja liga: el talentoso representante de Uzbekistán, Abduqodir Husanov . Pero pronto la situación cambiará por completo.

Zamin.uz presenta los detalles del enfrentamiento uzbeko-kazajo esperado en los campos de la Premier League.

Abduqodir Husanov: El baluarte de 50 millones delManchester City

El defensa uzbeko de 22 años, Abduqodir Husanov, demostró plenamente su clase bajo el mando de Pep Guardiola la temporada pasada y se convirtió en uno de los pilares fundamentales de los «Citizens».

El nuevo entrenador Enzo Maresca , quien tomó el mando tras la era Guardiola, también espera valorar altamente las habilidades de Husanov. La temporada pasada, Abduqodir no solo mostró un juego sólido, sino que también ganó trofeos prestigiosos con su equipo:

  • Número total de partidos: 37 encuentros (Premier League, Champions League, FA Cup y League Cup).

  • Trofeos ganados: Campeón de la FA Cup y la League Cup.

  • Valor de transferencia: Al final de la temporada, Transfermarkt aumentó su valor a 50 millones de euros .

Recordemos que el Manchester City fichó al jugador uzbeko el 20 de enero de 2025 procedente del club francés RC Lens por 40 millones de euros .

Dastan Satpayev — La nueva arma del Chelsea

Unos días después de que el Manchester City incorporara a la estrella uzbeka, otro gigante de Londres, Chelsea , anunció también la compra de un talento de Asia Central. Se trata del delantero kazajo de 17 años, Dastan Satpayev .

Los londinenses cerraron el fichaje en febrero de 2025, pero según las reglas, permaneció en su club, el Kairat, hasta alcanzar la mayoría de edad.

Fecha histórica cerca: El 12 de agosto de 2026 , Dastan cumplirá 18 años y, al ser mayor de edad, se convertirá oficialmente en miembro del Chelsea y será registrado en la Premier League.

Análisis comparativo de los dos talentos

Indicadores

Abduqodir Husanov

Dastan Satpayev

Club

Manchester City

Chelsea

Edad

22 años

17 años (18 en agosto)

Posición

Defensa central

Delantero

Fecha de transferencia

20 de enero de 2025

Febrero de 2025

Valor / Estatus

50 M€ (Transfermarkt)

Formado en el Kairat

Opinión de expertos: ¡Esperamos el enfrentamiento directo!

El conocido periodista deportivo Aleksandr Troitskiy destacó en su canal de Telegram la confrontación esperada entre estas dos jóvenes estrellas la próxima temporada:

«Esperamos que en unos meses podamos disfrutar del enfrentamiento directo entre Dastan Satpayev y Abduqodir Husanov en el campo. Al mismo tiempo, descubriremos quién de ellos es más rápido».

¡El choque entre defensa y ataque! La lucha entre Husanov, el muro del Manchester City, y Satpayev, el veloz delantero del Chelsea, sin duda mantendrá a millones de aficionados pegados a la pantalla, no solo en Inglaterra, sino en toda Asia Central. ¡Le deseamos a nuestro compatriota un éxito inmenso en la nueva temporada!

Abdukodir KhusanovManchester CityChelseaDastan SatpayevKairat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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