Cristiano Ronaldo: Quisieron deshacerse de mí, pero no me detendré

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, ha declarado firmemente que no tiene intención de retirarse, fijándose objetivos ambiciosos como ganar la Liga de Naciones y alcanzar los 1000 goles. En la rueda de prensa previa a los próximos partidos de la Liga de Naciones, el delantero respondió abiertamente a las críticas y a las preguntas sobre su futuro. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, la estrella de 39 años destacó que a lo largo de los años ha habido intentos de apartarlo de los terrenos de juego, pero que estos esfuerzos no han dado resultado. Según sus palabras, ya está acostumbrado a lidiar con tales presiones y sabe perfectamente quién es y por qué es un ejemplo para los jóvenes.

Críticos y el cariño de los aficionados

Cristiano Ronaldo mencionó que algunos medios y canales han mostrado constantemente una actitud negativa hacia él. Sin embargo, destacó que siente claramente el cariño de los millones de aficionados que lo apoyan y de todo el pueblo portugués.

En su declaración, el futbolista señaló que, a pesar de las diferentes recepciones en algunos estadios del país, el apoyo general del público le da fuerzas. En su opinión, que un puñado de personas no le quiera no puede afectar ni su moral ni su juego en el campo.

Planes futuros y nuevas metas

Al hablar de su futuro en la selección, Cristiano Ronaldo indicó que ha mantenido una estrecha comunicación con la dirección de la federación de fútbol y con el seleccionador nacional. Según él, el cuerpo técnico sigue confiando en él y puede aportar un gran valor al equipo, no solo con sus goles, sino también con su experiencia fuera del campo.

El delantero no descartó que esta temporada pueda ser la última, pero afirmó que, cuando tome una decisión definitiva, la anunciará a su debido tiempo. Por ahora, se centra únicamente en los próximos partidos y tiene como objetivo seguir haciendo disfrutar a los aficionados.