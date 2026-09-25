Brian Riemer: Erling Haaland es el mejor delantero del mundo

En el derbi escandinavo correspondiente a la Liga de Naciones, la selección de Noruega derrotó a Dinamarca por 3-2. El delantero del Manchester City, Erling Haaland, fue la figura clave que decidió el destino del encuentro al anotar un doblete. Tras el partido, el seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, elogió el talento del líder rival, según informa Goal.com. informa .

Según GOAL.com, en un partido intenso, los noruegos tomaron la delantera inicialmente gracias a los goles de Oscar Bobb y Erling Haaland. Sin embargo, los daneses reaccionaron en la segunda parte y lograron igualar el marcador. A pesar de ello, el máximo goleador de los locales apareció en el momento crucial para asegurar los tres puntos para su equipo.

Un delantero que desaparece para aparecer en el momento decisivo

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico danés Brian Riemer calificó a Erling Haaland como el mejor delantero centro del mundo. En su opinión, mantener la concentración durante 90 minutos contra un jugador de este nivel es una tarea extremadamente difícil.

«No creo que sea posible mejorar su juego. Erling es un delantero capaz de desaparecer durante gran parte del partido. No lo ves en absoluto. Pero basta con darle un cuarto de oportunidad y marca inmediatamente», declaró Riemer, citado por el diario Dagbladet.

Errores defensivos y jugadas a balón parado

Al comentar la derrota de su equipo, el seleccionador de Dinamarca destacó los errores defensivos simples, especialmente la falta de atención en las jugadas a balón parado. El gol decisivo llegó tras un saque de esquina, situación en la que los defensas visitantes descuidaron por completo a Haaland.

Riemer reconoció que en tales situaciones, el talento individual de líderes como Martin Ødegaard decide el destino del partido. No obstante, el técnico añadió que su equipo no está muy lejos del nivel de Noruega y que aún tiene mucho que decir.