Erling Haaland supera a Ronaldo y asegura la victoria de Noruega

·2·Deportes
Erling Haaland supera a Ronaldo y asegura la victoria de Noruega

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, anotó un doblete en un dramático encuentro contra Dinamarca en la UEFA Nations League, elevando su cuenta goleadora con la selección a 64 tantos. Según The Athletic, este resultado permite al artillero noruego no solo decidir el destino del partido, sino también escribir una nueva página en la historia al superar los récords de goles internacionales de Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimović. Así lo informa Goal.com informa al respecto.

El intenso duelo contra los daneses terminó con una victoria por 3-2. Oscar Bobb abrió el marcador en el minuto 14, y cuatro minutos después, Erling Haaland anotó su primer gol del encuentro. Antonio Nusa avanzó con rapidez para enviar el balón al lado izquierdo del área, y Haaland lanzó un potente disparo entre las piernas del portero para consolidar la ventaja.

Resultado histórico y desenlace del partido

Aunque Mikkel Damsgaard y Rasmus Højlund lograron igualar el marcador, la última palabra la tuvo Erling Haaland. En el minuto 74, remató con fuerza un balón proveniente de un tiro de esquina, dándole a su selección una victoria crucial. De esta manera, el delantero alcanzó los 64 goles en apenas 56 partidos internacionales, manteniendo un promedio superior a un gol por encuentro.

Anteriormente, Ronaldo y Zlatan Ibrahimović habían terminado sus carreras internacionales con 62 goles cada uno. Haaland superó esta cifra, demostrando una vez más que es uno de los delanteros más peligrosos y letales en la historia del fútbol. Su desempeño ha captado la atención de toda la comunidad futbolística europea.

Excelente forma en el club

Este éxito internacional es la continuación lógica de la forma fenomenal que el delantero muestra con su club esta temporada. El Manchester City aprovecha al máximo su instinto goleador único. Haaland ya ha marcado 7 goles en solo siete partidos en todas las competiciones. Destacan sus 5 goles en 5 partidos de la Premier League y 2 tantos en su único encuentro de la Champions League.

Desde su llegada al Etihad Stadium, Erling Haaland ha marcado 169 goles y ha dado 30 asistencias en 205 partidos. Su eficacia fue fundamental para que el Manchester City ganara dos títulos de la Premier League y la Champions League.

Tras la victoria contra Dinamarca, Noruega se enfrentará a Portugal el domingo por el liderato del grupo en la Nations League. Posteriormente, Haaland y sus compañeros se medirán ante Gales el jueves 1 de octubre.

Erling HaalandNoruegaNations LeagueManchester CityCristiano Ronaldo
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Stale Solbakken discute el futuro de Erling Haaland en una reunión en Manchester CityStale Solbakken discute el futuro de Erling Haaland en una reunión en Manchester City15 septiembre 17:31Brian Riemer comenta los rumores sobre la prueba de Erling HaalandBrian Riemer comenta los rumores sobre la prueba de Erling HaalandAyer 09:38Cómo Erling Haaland reveló su secreto para evitar el fuera de juego en el derbi de ManchesterCómo Erling Haaland reveló su secreto para evitar el fuera de juego en el derbi de Manchester16 septiembre 18:32Gol polémico en el derbi de Manchester: Michael Owen, sorprendido por un error del VARGol polémico en el derbi de Manchester: Michael Owen, sorprendido por un error del VAR14 septiembre 15:17El doblete de Erling Haaland da la victoria al Manchester CityEl doblete de Erling Haaland da la victoria al Manchester City9 septiembre 02:31Frank Lampard habla sobre la derrota ante el Manchester CityFrank Lampard habla sobre la derrota ante el Manchester City5 septiembre 23:14
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?