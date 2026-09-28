Liga de Naciones: Portugal derrota a Noruega

Según Goal.com, en el partido estelar de la Liga de Naciones, la selección de Portugal venció a Noruega por 2-1 como visitante. El encuentro, disputado en el estadio Ullevaal de Oslo, fue intenso y será recordado por la victoria de los visitantes, que puso fin a la larga racha de imbatibilidad de los locales en casa. Este triunfo permite a los portugueses mantener su racha invicta en el torneo. Así lo informa Goal.com informa .

El partido comenzó con un ritmo frenético. João Neves, que celebraba su cumpleaños, estuvo cerca de marcar en el minuto 13, pero su cabezazo se fue por encima del travesaño. Los locales también respondieron, amenazando con Erling Haaland, pero Diogo Costa salvó a su equipo en la primera ocasión.

João Félix abre el marcador y una defensa sólida

En el minuto 17, Portugal tomó la delantera. Tras recibir el balón en el borde del área, João Félix definió con frialdad para batir la portería. Durante la primera parte, Noruega intentó por todos los medios empatar. En particular, un disparo a corta distancia de Erling Haaland fue bloqueado heroicamente por su compañero del Manchester City, Rúben Dias.

La línea defensiva portuguesa y el portero Diogo Costa salvaron al equipo en varias situaciones difíciles. A pesar de la presión local en la primera mitad, los pupilos de Jorge Jesus mantuvieron su ventaja hasta el descanso.

El gol de Erling Haaland y un error fatal

Al inicio de la segunda parte, Noruega logró su objetivo. En el minuto 51, Erling Haaland aprovechó un desorden en el área para enviar el balón a la red. Fue su gol número 65 en 57 partidos con la selección, habiendo marcado en 16 de sus últimos 17 encuentros oficiales.

Sin embargo, la alegría de los locales duró poco. En el minuto 54, el portero Ørjan Nyland cometió un error garrafal al entregar el balón directamente a Gonçalo Ramos. El delantero del AC Milan aprovechó el regalo para marcar a puerta vacía y anotar el gol de la victoria para Portugal.