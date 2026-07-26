La revelación del Mundial Vozinha se une al gigante chileno

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La revelación del Mundial Vozinha se une al gigante chileno

Vozinha, el guardameta de la selección de Cabo Verde que cautivó la atención mundial con sus actuaciones estelares en la Copa del Mundo, ya tiene nuevo equipo. El experimentado portero de 40 años firmó un contrato con Colo-Colo, uno de los clubes más laureados de Sudamérica. Este fichaje ha sido una gran sorpresa para el mundo del fútbol, ya que el veterano cancerbero llegó a la liga chilena como agente libre. Así lo informa Goal.com, informa .

Josimar Dias, conocido en el ámbito futbolístico como Vozinha, firmó un contrato de 18 meses con el club chileno. A través de sus redes sociales, Colo-Colo le dio la bienvenida al nuevo fichaje con un mensaje breve y afectuoso: "Bienvenido. Te estamos esperando". Actualmente, el equipo lidera el campeonato chileno con una ventaja de 13 puntos sobre su más cercano perseguidor.

Estrella de las redes sociales y un duelo con Lionel Messi

La popularidad de Vozinha creció de forma desmesurada tras la pasada Copa del Mundo celebrada en Norteamérica. Antes del torneo, su cuenta de Instagram contaba con unos 50 000 seguidores, pero tras el partido contra España esa cifra se disparó a 14 millones. Hoy en día, su audiencia supera los 29,5 millones. Esto demuestra el impacto del jugador tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

En los octavos de final del torneo, cuando Cabo Verde se enfrentó a Argentina, Vozinha demostró un verdadero heroísmo. Realizó ocho atajadas durante el encuentro, cuatro de ellas directamente a remates de Lionel Messi. En especial, su parada a un tiro libre con el sello característico de Messi quedará grabada en la memoria colectiva. Aunque su equipo cayó derrotado por 2-3, Vozinha fue reconocido como uno de los mejores jugadores del partido.

Tras el pitido final, se produjo un cálido encuentro entre Lionel Messi y Vozinha. Según Goal.com, Messi abrazó al guardameta africano y elogió su gran partido. "Messi me dijo: 'Eres increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti'. Fue un momento inolvidable para mí", recuerda Vozinha. Asimismo, el portero logró intercambiar su camiseta con el astro argentino.

El futuro de Vozinha estuvo rodeado de especulaciones. Entre los rumores, sonaba con fuerza la posibilidad de fichar por el Inter Miami de la MLS. Sin embargo, la opción de Colo-Colo, 34 veces campeón de Chile y ganador de la Copa Libertadores, terminó siendo la prioridad para el guardameta. Con este traspaso, el club chileno suma a su plantilla a un elemento experimentado de talla internacional.

VozinhaColo-ColoLionel MessiFichajeCopa del Mundo
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