El ocaso de Lionel Messi en la selección argentina

·29·Deportes
El ocaso de Lionel Messi en la selección argentina

Según Goal.com, la selección nacional de Argentina se prepara para vivir una de las etapas emocionales más difíciles de su historia durante la próxima fecha FIFA. El hecho de que el capitán y legendario delantero Lionel Messi esté cerca de poner fin a su carrera internacional tiene en vilo a todo el país y a la comunidad futbolística. Se espera que este periodo de transición sea un duro golpe psicológico no solo para los jugadores, sino también para millones de aficionados. Así lo informa Goal.com informa .

El joven talento Franco Mastantuono, que actualmente juega en el club italiano Fiorentina, compartió sus reflexiones antes de los próximos partidos. Según él, Lionel Messi no es solo un jugador, sino un verdadero héroe nacional para toda Argentina. Por ello, su lugar en el campo quedará eternamente vacío y está claro que no será fácil llenar ese vacío.

La salida de Messi y la cuestión de la sucesión

Aunque los próximos encuentros contra Bolivia, Burkina Faso y Benín sientan las bases para el futuro, la atención principal está centrada en los últimos partidos de Lionel Messi. El joven centrocampista Franco Mastantuono es señalado como uno de los candidatos a heredar la legendaria camiseta número 10 en el futuro. Sin embargo, el propio jugador es consciente de esta pesada responsabilidad.

Mastantuono admitió en una entrevista con periodistas que este periodo de transición será difícil. «Es muy difícil. Será duro para todos después de Leo, porque no es solo un jugador, sino un ídolo para todo nuestro país. Será difícil seguir sin él, pero tenemos que hacerlo por Argentina y por él mismo», destacó el joven jugador.

El futuro de Lionel Scaloni y el ambiente en el equipo

En el contexto de la despedida de Messi, el destino del entrenador Lionel Scaloni, quien llevó a la selección a tres grandes títulos, también está en duda. El contrato actual del técnico está llegando a su fin y aún no se ha firmado un nuevo acuerdo. A pesar de ello, los miembros del equipo se centran por ahora en disfrutar de estos últimos momentos.

Nico Paz, quien juega para el club Como y debutó bajo las órdenes de Scaloni, también dio su opinión sobre la situación. Destacó que desea que el entrenador permanezca en el equipo. Paz señaló que jugar una vez más en el mismo campo que el legendario Lionel Messi es un inmenso honor y que llegó a la selección con el mismo entusiasmo de siempre.

Lionel MessiArgentinaLionel ScaloniFranco MastantuonoFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Kylian Mbappé revela lo cerca que estuvo de llegar al Liverpool en 2017Kylian Mbappé revela lo cerca que estuvo de llegar al Liverpool en 2017Ayer, 23:51Kylian Mbappé, prohibido hablar del Balón de OroKylian Mbappé, prohibido hablar del Balón de OroAyer, 23:37La capitana de la selección femenina de Italia sub-20 opina antes de la semifinal contra EspañaLa capitana de la selección femenina de Italia sub-20 opina antes de la semifinal contra EspañaAyer, 23:37Lamine Yamal habla sobre las falsas noticias y la presión mediáticaLamine Yamal habla sobre las falsas noticias y la presión mediáticaAyer, 23:15Lionel Messi pone fin a su carrera con la selección argentinaLionel Messi pone fin a su carrera con la selección argentinaAyer, 23:10¿Cómo respondió Abduvohid Ne’matov a las duras críticas tras la Copa del Mundo?¿Cómo respondió Abduvohid Ne’matov a las duras críticas tras la Copa del Mundo?Ayer, 21:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado