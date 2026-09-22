El ocaso de Lionel Messi en la selección argentina

Según Goal.com, la selección nacional de Argentina se prepara para vivir una de las etapas emocionales más difíciles de su historia durante la próxima fecha FIFA. El hecho de que el capitán y legendario delantero Lionel Messi esté cerca de poner fin a su carrera internacional tiene en vilo a todo el país y a la comunidad futbolística. Se espera que este periodo de transición sea un duro golpe psicológico no solo para los jugadores, sino también para millones de aficionados. Así lo informa Goal.com informa .

El joven talento Franco Mastantuono, que actualmente juega en el club italiano Fiorentina, compartió sus reflexiones antes de los próximos partidos. Según él, Lionel Messi no es solo un jugador, sino un verdadero héroe nacional para toda Argentina. Por ello, su lugar en el campo quedará eternamente vacío y está claro que no será fácil llenar ese vacío.

La salida de Messi y la cuestión de la sucesión

Aunque los próximos encuentros contra Bolivia, Burkina Faso y Benín sientan las bases para el futuro, la atención principal está centrada en los últimos partidos de Lionel Messi. El joven centrocampista Franco Mastantuono es señalado como uno de los candidatos a heredar la legendaria camiseta número 10 en el futuro. Sin embargo, el propio jugador es consciente de esta pesada responsabilidad.

Mastantuono admitió en una entrevista con periodistas que este periodo de transición será difícil. «Es muy difícil. Será duro para todos después de Leo, porque no es solo un jugador, sino un ídolo para todo nuestro país. Será difícil seguir sin él, pero tenemos que hacerlo por Argentina y por él mismo», destacó el joven jugador.

El futuro de Lionel Scaloni y el ambiente en el equipo

En el contexto de la despedida de Messi, el destino del entrenador Lionel Scaloni, quien llevó a la selección a tres grandes títulos, también está en duda. El contrato actual del técnico está llegando a su fin y aún no se ha firmado un nuevo acuerdo. A pesar de ello, los miembros del equipo se centran por ahora en disfrutar de estos últimos momentos.

Nico Paz, quien juega para el club Como y debutó bajo las órdenes de Scaloni, también dio su opinión sobre la situación. Destacó que desea que el entrenador permanezca en el equipo. Paz señaló que jugar una vez más en el mismo campo que el legendario Lionel Messi es un inmenso honor y que llegó a la selección con el mismo entusiasmo de siempre.