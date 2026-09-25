Lionel Scaloni anuncia al sucesor de Lionel Messi como capitán

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Lionel Scaloni anuncia al sucesor de Lionel Messi como capitán

El seleccionador de la selección argentina, Lionel Scaloni, ha anunciado oficialmente quién heredará el brazalete de capitán tras el retiro internacional de la leyenda Lionel Messi. Según TyC Sports, el defensa Cristian Romero ha sido elegido como el futuro líder de los campeones del mundo. Así lo informa Goal.com informa.

A medida que se acercan los partidos de despedida de Lionel Messi con la Albiceleste, el cuerpo técnico toma medidas para asegurar una transición fluida. Hablando antes de los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, Lionel Scaloni confirmó que Cristian Romero liderará la próxima etapa del fútbol argentino.

El nuevo capitán y la jerarquía del equipo

El entrenador explicó abiertamente la dinámica del vestuario y las razones por las que el defensa central de 28 años fue elegido para este rol. Según Scaloni, Cristian Romero, apodado "Cuti", ya ocupaba el estatus de tercer capitán detrás de Leo y Nota.

El técnico también destacó que Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez están listos para portar el brazalete si es necesario. Sin embargo, Romero fue señalado como el candidato más apto para esta función.

Experiencia y planes futuros

Antes de este anuncio oficial, Cristian Romero ya había asumido esta responsabilidad en varias ocasiones. Lideró al equipo como capitán en tres encuentros ante la ausencia de los líderes habituales. Su debut como capitán ocurrió en un partido crucial de las eliminatorias sudamericanas 2025 contra Chile (1-0).

Posteriormente, también dirigió al equipo en los partidos contra Venezuela y Mauritania. Este periodo de transición para Argentina ocurre en un calendario apretado y con algunas bajas. En particular, Thiago Almada y Juan Foyth no podrán participar en los próximos amistosos debido a lesiones.

Según el comunicado de la federación, el cuerpo técnico convocó a Equi Fernández, Santiago Simon y Valentín Gómez para profundizar la plantilla. Los próximos partidos en casa servirán tanto para recordar los éxitos pasados como para mostrar la nueva cara del equipo en la era post-Messi.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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