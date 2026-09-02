El heredero de Lionel Messi ha sido identificado: ¿quién llevará el número 10 en la selección argentina?

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha identificado al jugador que heredará la legendaria camiseta número 10 tras la retirada internacional de Lionel Messi. Según el insider de ESPN Argentina, Federico Bueno, el cuerpo técnico ha tomado una decisión firme y se espera que esta pesada responsabilidad recaiga sobre el joven talento Nico Paz. Así lo informa Goal.com informa .

Es sabido que, tras la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi y Nicolás Otamendi planean poner fin a su carrera internacional. Por ello, se discute activamente el inicio de una nueva era y el proceso de recambio generacional en la selección argentina. Aunque el equipo cuenta con estrellas experimentadas como Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, el técnico ha elegido al mediocampista de 21 años.

El heredero del futuro y el contrato de Scaloni

Nico Paz, quien actualmente defiende los colores del Como italiano, lució el número 18 en sus primeras 11 apariciones con la Albiceleste. Sin embargo, según los planes internos, si el seleccionador Lionel Scaloni firma su nuevo contrato hasta 2030, ya está decidido internamente que el dorsal 10 será para Nico Paz.

«Si Scaloni extiende su contrato como seleccionador de Argentina, señaló Federico Bueno, la camiseta número 10 pasará a Nico Paz. Este asunto ya está resuelto internamente y se está tomando muy en serio».

Un número histórico y nuevos desafíos

Cabe recordar que Lionel Messi vistió el número 10 de la selección durante 17 años. Lo utilizó por primera vez en marzo de 2009 bajo la dirección de Diego Maradona, estableciendo un récord absoluto con 172 partidos disputados con dicho dorsal. Con esta cifra, superó a Diego Maradona, Ariel Ortega, Juan Román Riquelme y Marcelo Gallardo.

Nico Paz ya ha demostrado su valía a nivel de clubes. Actuando con el número 10 en el Como, ha registrado 13 goles y 7 asistencias, siendo clave en la clasificación de su equipo a la Champions League. Actualmente, Argentina prepara los partidos de otoño, que servirán como una prueba crucial para un equipo en plena transición táctica tras la salida de los veteranos del Mundial 2014.