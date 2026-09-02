Leandro Paredes podría poner fin a su carrera en la selección argentina

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Leandro Paredes podría poner fin a su carrera en la selección argentina

El centrocampista de la selección argentina, Leandro Paredes, se prepara para poner fin a su carrera internacional tras los conflictos posteriores a la final de la Copa del Mundo y la retirada del capitán Lionel Messi. Según informa Goal.com, el jugador de 32 años ha tomado esta decisión debido a graves sanciones disciplinarias y a los cambios drásticos en el equipo. Así lo informa Goal.com.

Al parecer, los disturbios tras el tenso partido final contra España fueron una de las causas principales. Leandro Paredes, quien estuvo en el centro de la pelea masiva al final del encuentro, fue duramente sancionado por lanzar un objeto al jugador rival Gavi, derribándolo. Recibió una suspensión de 10 partidos, una multa de 66 000 libras esterlinas y tres cargos por agresión.

Aunque la FIFA, a petición de la Asociación del Fútbol Argentino, permitió que el jugador cumpliera esta sanción tanto en partidos oficiales como en amistosos de clase A, el centrocampista no desea cumplirla. Afirma que, en las condiciones actuales, no puede continuar su carrera en la selección como antes.

La salida de Lionel Messi y las conversaciones sobre el futuro

Además de los problemas disciplinarios, Leandro Paredes señala la retirada internacional de Lionel Messi como un motivo clave. En su opinión, la marcha del legendario delantero deja un vacío enorme en el equipo, una pérdida imposible de llenar.

Paredes ha indicado que se reunirá próximamente con el seleccionador Lionel Scaloni para discutir oficialmente su futuro. Según el jugador, es muy difícil permanecer en el equipo en la situación actual y tomará una decisión final tras evaluar todos los factores.

Un palmarés rico y recuerdos

Si Leandro Paredes decide realmente dejar la selección, se despedirá con un impresionante palmarés. Fue un miembro clave del equipo que ganó la Copa del Mundo hace cuatro años y también levantó la Copa América en dos ocasiones.

No obstante, es evidente que su último capítulo con la camiseta argentina quedará marcado por los lamentables sucesos de Nueva Jersey. Destacó que el legado de Lionel Messi será eterno y, aunque intuían que la final sería su último partido, admitió que no estaban preparados para una despedida así.

Leandro ParedesArgentinaLionel MessiCopa del MundoGoal.com
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