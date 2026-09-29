En China, un niño de guardería fue trasladado al hospital bajo escolta de funcionarios judiciales

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En China, un niño de guardería fue trasladado al hospital bajo escolta de funcionarios judiciales

El 18 de septiembre de 2026, en una guardería de la ciudad de Pinghu, provincia de Zhejiang, China, uno de los alumnos se sintió repentinamente mal. Así lo informó Zhejiang Online.

Se informó que el educador, al ver la situación, tomó al niño en brazos e intentó salir de la guardería para llevarlo al hospital. En ese momento, uno de los padres que había venido a recoger a su hijo, un hombre llamado Zhuang, vio la situación y decidió ayudar con su propio vehículo.

Subió al niño y al educador a su coche y se dirigió al hospital. Sin embargo, debido al tráfico, existía el riesgo de perder un tiempo valioso. Entonces, al ver un vehículo de los funcionarios del tribunal de Pinghu que estaban de servicio, les pidieron ayuda.

Los funcionarios judiciales, al comprender la urgencia, encendieron inmediatamente las luces y la sirena. Abrieron paso al vehículo que transportaba al niño y lo escoltaron hasta el hospital.

Al llegar al hospital, el niño fue ingresado en urgencias. Tras asegurarse de que estaba recibiendo atención médica, los funcionarios judiciales abandonaron el lugar para continuar con sus labores.

Más tarde se informó que el estado del niño se había estabilizado y que no corría peligro grave.

PinghuZhejiangZhejiang OnlineFuncionarios del tribunal de PinghuChina
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