Lamine Yamal: «Hay muy pocos jugadores que jueguen como yo»

La estrella del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, ha declarado abiertamente que es un candidato legítimo al Balón de Oro gracias a su estilo de juego único y sus resultados. Según Goal.com, el extremo de 19 años destacó que hay muy pocos jugadores en el fútbol europeo que ofrezcan un espectáculo real a los aficionados, al tiempo que abordó sus ambiciones personales y sus grandes éxitos de la temporada. Así lo informa Goal.com informa .

Mientras continúa el parón internacional, las discusiones en torno al premio individual más prestigioso del mundo han entrado en una fase intensa. Tras una temporada magnífica, Yamal se ha consolidado como uno de los principales favoritos. La temporada pasada ganó La Liga y la Supercopa de España con los azulgranas, además de celebrar el título de campeón de Europa con la selección española.

Un estilo único y una filosofía de juego totalmente distinta

En una entrevista concedida a la cadena TVE, el joven talento habló sobre su lugar en el mundo del fútbol. Según sus palabras, en el fútbol moderno son pocos los jugadores que logran sorprender a los aficionados y brindarles disfrute durante el juego. Yamal señaló que por eso Neymar era su ídolo en la infancia, y que el Balón de Oro consiste en realidad en deleitar a los fans y estar un paso por delante de los demás.

Uno de los factores que respaldan esta afirmación son sus estadísticas en el campo. Tras marcar 24 goles y dar 18 asistencias con el Barcelona la temporada pasada, el jugador continúa con su racha goleadora esta temporada. En sus primeros ocho partidos de la actual campaña, ha participado directamente en 14 goles, anotando 8 y repartiendo 6 asistencias.

Respuesta a las críticas y el escenario londinense

Yamal también respondió a las críticas recibidas por él y Kylian Mbappé al expresar abiertamente su deseo de ganar el Balón de Oro. El joven futbolista afirmó que no oculta sus pensamientos y que no se arrepiente en absoluto de sus declaraciones. En su opinión, si los jugadores no hablaran abiertamente de sus ambiciones, la gente preguntaría por qué.

El proceso de votación para este prestigioso premio finaliza el lunes 28 de septiembre. Por ello, Yamal y sus compañeros tienen una oportunidad crucial para dejar una última impresión ante el jurado. El duelo de la Nations League contra Inglaterra, que se disputará el sábado por la noche en el estadio de Wembley, se perfila como una prueba definitiva para el jugador.