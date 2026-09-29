Cómo Madeline Stuart, quien perdió 20 kilogramos a los 18 años, se convirtió en una modelo famosa

·90·Mundo
Cómo Madeline Stuart, quien perdió 20 kilogramos a los 18 años, se convirtió en una modelo famosa

La australiana Madeline Stuart comenzó a cumplir su sueño de ser modelo a los 18 años, tras perder más de 20 kilogramos. Sus fotos de «antes y después» se volvieron virales en 2015, atrayendo la atención de millones de personas en poco tiempo, según informó Time.

Nacida con síndrome de Down, Madeline comenzó a posar profesionalmente después de perder peso. Posteriormente, sus fotos se hicieron populares en las redes sociales y fueron cubiertas por medios internacionales.

En septiembre de 2015, Madeline, de 18 años, desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York. Al participar en el desfile de la marca FTL Moda, llevó su carrera en el mundo de la moda al nivel internacional.

Sin embargo, Madeline Stuart no fue la primera persona con síndrome de Down en desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York. Unos meses antes, en febrero de 2015, la actriz Jamie Brewer desfiló en el show de Carrie Hammer. Por ello, Madeline figura en la historia de la NYFW como la segunda mujer con síndrome de Down en desfilar.

Más tarde, Madeline participó en las semanas de la moda de París, Londres, Dubái y otras ciudades. Su trabajo ayudó a centrar la atención en la inclusión de personas con discapacidad en la industria de la moda.

Madeline StuartSíndrome De DownNYFWFTL ModaModa
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?11 septiembre 17:22Dos uzbekos detenidos en Phuket con 26 kg de cannabisDos uzbekos detenidos en Phuket con 26 kg de cannabis3 julio 11:23En Sri Lanka, extraen un cálculo de 3,1 kilogramos de la vejiga de un hombre de 55 añosEn Sri Lanka, extraen un cálculo de 3,1 kilogramos de la vejiga de un hombre de 55 años18 agosto 17:2352 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía9 septiembre 19:13Unos ladrones roban 105 kilogramos de pollo de un camión en marcha (vídeo)Unos ladrones roban 105 kilogramos de pollo de un camión en marcha (vídeo)29 agosto 13:57Un hombre cae en coma tras la picadura de una araña y pierde 42 kgUn hombre cae en coma tras la picadura de una araña y pierde 42 kg20 agosto 10:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo