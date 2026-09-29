Cómo Madeline Stuart, quien perdió 20 kilogramos a los 18 años, se convirtió en una modelo famosa

La australiana Madeline Stuart comenzó a cumplir su sueño de ser modelo a los 18 años, tras perder más de 20 kilogramos. Sus fotos de «antes y después» se volvieron virales en 2015, atrayendo la atención de millones de personas en poco tiempo, según informó Time.

Nacida con síndrome de Down, Madeline comenzó a posar profesionalmente después de perder peso. Posteriormente, sus fotos se hicieron populares en las redes sociales y fueron cubiertas por medios internacionales.

En septiembre de 2015, Madeline, de 18 años, desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York. Al participar en el desfile de la marca FTL Moda, llevó su carrera en el mundo de la moda al nivel internacional.

Sin embargo, Madeline Stuart no fue la primera persona con síndrome de Down en desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York. Unos meses antes, en febrero de 2015, la actriz Jamie Brewer desfiló en el show de Carrie Hammer. Por ello, Madeline figura en la historia de la NYFW como la segunda mujer con síndrome de Down en desfilar.

Más tarde, Madeline participó en las semanas de la moda de París, Londres, Dubái y otras ciudades. Su trabajo ayudó a centrar la atención en la inclusión de personas con discapacidad en la industria de la moda.